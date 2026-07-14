كانيون كومپانياسىنىڭ ۆەلوسيپەدى قاۋىپسىزدىكتى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرەدى
استانا. قازاقپارات - Canyon كومپانياسى Eurobike 2026 كورمەسىندە ۆەلوسيپەدتىڭ جاڭا كونتسەپتسياسىمەن تانىستىردى. Canyon Predict ۆەلوسيپەدى قاۋىپتى الدىن الا ەسكەرتەدى.
Canyon Predict جۇيەسى ۆەلوسيپەدشى بايقاماي قالعان قاۋىپتەردى الدىن الا انىقتاپ، ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە ەسكەرتۋ بەرەدى.
Aikyn.kz جاساندى ينتەللەكت جۇيەسىمەن جابدىقتالعان ۆەلوسيپەدتىڭ تەحنيكالىق سيپاتىمەن media-centre.canyon.com سايتىنىڭ ماتەريالىنا سۇيەنىپ تانىستىرادى.
جاڭا ۆەلوسيپەد جاساندى ينتەللەكت، رادارلار، كامەرالار جانە ءتۇرلى سەنسورلارمەن جابدىقتالعان. Canyon ماماندارىنىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى اۆتوكولىكتەر قاۋىپسىزدىك تەحنولوگيالارىنىڭ ارقاسىندا ايتارلىقتاي جەتىلدىرىلسە، ۆەلوسيپەد ارتتا قالىپ قويعان. Canyon كومپانياسىنىڭ ديزاين ءبولىمىنىڭ جەتەكشىسى فەدجا دەليچ بۇل ماسەلەگە ەرەكشە نازار اۋدارادى.
«كولىك جۇرگىزۋ بۇرىنعىدان قاۋىپسىز بولا ءتۇستى. الايدا ۆەلوسيپەدپەن جولعا شىعۋ كەي جاعدايدا بۇرىنعىدان دا قاۋىپتى. ال قازىرگى تەحنولوگيالار بۇل جاعدايدى تۇبەگەيلى وزگەرتە الادى»، - دەيدى ول.
Canyon Predict جۇيەسىنىڭ باستى ەرەكشەلىگى - قورشاعان ورتانى 360 گرادۋس باقىلاۋدا ۇستاۋىندا. ۆەلوسيپەدتەگى كامەرالار مەن رادارلار جولداعى كولىكتەردى، جاياۋ جۇرگىنشىلەردى، جولدىڭ قاۋىپتى ۋچاسكەلەرىن ۇزدىكسىز تالدايدى. جۇيە ۆەلوسيپەدشى بايقاماي قالعان قاۋىپتەردى الدىن الا انىقتاپ، ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە ەسكەرتۋ بەرەدى.
بارلىق اقپارات ۆەلوسيپەد رولىندەگى ديسپلەيدە كورسەتىلەدى. جۇيە كەڭەيتىلگەن شىنايىلىق تەحنولوگياسىن قولداناتىن Stingr Smart اقىلدى شلەمىمەن بايلانىسا الادى. شلەم ۆيزورىندا قاۋىپ تۋرالى ەسكەرتۋلەر مەن ناۆيگاتسيالىق اقپارات كورسەتىلەدى.
جوبانىڭ ماڭىزدى ەرەكشەلىگى - بارلىق ەسەپتەۋلەردىڭ بۇلتتا ەمەس، تىكەلەي ۆەلوسيپەدتىڭ وزىندە ورىندالۋى. Edge AI تەحنولوگياسى ينتەرنەتكە تاۋەلدىلىكتى ازايتىپ، دەرەكتەردىڭ قۇپيالىلىعىن ساقتايدى ءارى شەشىم قابىلداۋ ۋاقىتىن قىسقارتادى.
جۇيە تەك قاۋىپ تۋرالى ەسكەرتىپ قانا قويمايدى. مىسالى، توتەنشە جاعدايدا ۆەلوسيپەدشى ءبىر باتىرما ارقىلى ورىندىقتىڭ بيىكتىگىن تومەندەتىپ، اۋىرلىق ورتالىعىن تۇسىرە الادى. بۇل باسقارۋدى جاقسارتىپ، اپاتتىڭ الدىن الۋعا كومەكتەسەدى. CANYON//SRAM كومانداسىنىڭ شاباندوزى ءارى «تۋر دە فرانس» جەڭىمپازى كاسيا نيەۆيادومانىڭ پىكىرىنشە، بۇنداي تەحنولوگيالار كاسىبي سپورتشىلار ءۇشىن دە، اۋەسقوي ۆەلوسيپەدشىلەر ءۇشىن دە ۇلكەن مۇمكىندىك اشادى.
«جولدا جاتتىعۋ كەزىندە ۆەلوسيپەد پەن اينالاداعى جاعداي تۋرالى قوسىمشا مالىمەتتەردىڭ پايداسى زور. بۇل قاۋىپسىزدىكتى ارتتىرىپ قانا قويماي، وزگەرىپ جاتقان جاعدايلارعا جىلدام ارەكەت ەتۋگە جاعداي جاسايدى»، - دەيدى سپورتشى.
ستاتيستيكا دا ماسەلەنىڭ وزەكتىلىگىن كورسەتەدى. ەۋروپالىق جول قاۋىپسىزدىگى كەڭەسىنىڭ دەرەگىنشە، 2024 -جىلى ەۋرووداق ەلدەرىندە 1926 ۆەلوسيپەدشى جول-كولىك وقيعالارىنان قازا تاپقان. ال گەرمانيادا سوڭعى ون جىلدا ۆەلوسيپەدشىلەر اراسىنداعى ءولىم-ءجىتىم %20 عا وسكەن.
Canyon Predict ازىرگە كونتسەپت جوبا بولعانىمەن، كومپانيا بۇل تەحنولوگيالاردىڭ بىرنەشە جىلدا بارلىق ۆەلوسيپەدتەردىڭ اجىراماس بولىگىنە اينالاتىنىنا سەنىمدى. جاساندى ينتەللەكت پەن سەنسورلىق تەحنولوگيالاردىڭ دامۋى ۆەلوسيپەد قاۋىپسىزدىگىن جاڭا دەڭگەيگە شىعارادى دەپ بولجانۋدا.