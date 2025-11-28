كايدزەن فيلوسوفياسى: وزگەرىس كىشكەنتاي قادامنان باستالادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىنگى وزگەرىستەر تولقىنىندا ۇيىمدى العا جەتەلەيتىن ەڭ ماڭىزدى رەسۋرس - تەحنولوگيا ەمەس، ادام. قىزمەتكەرلەردىڭ قۇزىرەتتىلىگى مەن ىنتاسى، ۇيرەنۋگە ازىرلىگى جانە ۇدەرىستەردى جاقسارتۋعا ۇمتىلىسى ستراتەگيانىڭ قانشالىقتى ءتيىمدى بولاتىنىن بەلگىلەيدى.
وسى يدەيانى كايدزەن فيلوسوفياسى ەرەكشە اتاپ كورسەتەدى. بۇل - ۇزدىكسىز جاقسارتۋ جۇيەسى، وندا ادام ەڭ باستى نازاردا. كايدزەن ءار قىزمەتكەردىڭ قۇندىلىعىن كورۋگە، باستامالاردى دامىتۋعا جانە ۇدەرىستەردى بىرتىندەپ ءارى جۇيەلى تۇردە جەتىلدىرۋگە ۇيرەتەدى.
كايدزەن فيلوسوفياسى استانادا وتكەن مەديتسينالىق تەحنولوگيالار جانە اقپاراتتىق جۇيەلەر ورتالىعى (م ت ا ج و) ۇيىمداستىرعان ەكى كۇندىك ترەنينگتىڭ نەگىزىنە الىندى. وقىتۋ قر پرەزيدەنتى ءىس باسقارماسى مەديتسينالىق ورتالىعىنىڭ باسقارۋ جانە ساراپتامالىق باعىتتاعى قىزمەتكەرلەرىنە ارناپ ازىرلەندى.
ترەنينگتىڭ ءبىرىنشى كۇنى كايدزەننىڭ الەمدىك مەتودولوگيالاردىڭ ءبىرى بولۋىنا سەبەپ بولعان قاعيدالاردى تۇسىنۋگە ارنالدى. قاتىسۋشىلار فيلوسوفيا تاريحىن زەردەلەپ، ونىڭ تانىمال بولۋ سەبەپتەرىن تالقىلادى جانە باستى قاعيدانى قاراستىردى: جاقسارتۋ تەحنولوگيادان ەمەس، ادامنان باستالادى.
ترەنينگ ساپا مەن تيىمدىلىكتىڭ - قىزمەتكەرلەردىڭ كۇندەلىكتى ارەكەتتەرىنىڭ ناتيجەسى ەكەنىن كورۋگە كومەكتەستى. تالقىلاۋلار مەن مىسالدار ارقىلى قاتىسۋشىلار جەكە باستامانىڭ جالپى كورسەتكىشتەرگە اسەرىن جانە نەگە قىزمەتكەرلەردىڭ بەلسەندىلىگى ناتيجەلى ستراتەگيانىڭ نەگىزى بولاتىنىن تالدادى.
ەرەكشە نازار جاسىرىن شىعىندارعا اۋدارىلدى. ءدال وسى شىعىندار ۇجىمداردىڭ دامۋىن ءجيى تەجەيدى - جۇمىستى باياۋلاتادى، ساپانى تومەندەتەدى، ەڭ باستىسى قىزمەتكەرلەردىڭ موتيۆاتسياسىن السىرەتەدى. سوندىقتان قاتىسۋشىلار تەك شىعىن تۇرلەرىن عانا ەمەس، ءوز تاجىريبەلەرىن بەينەلەيتىن ناقتى جاعدايلاردى دا قاراستىردى.
ءبىرىنشى كۇننىڭ ەكىنشى بولىمىندە قاتىسۋشىلار كايدزەندى الەمدىك ستاندارتقا اينالدىرعان قۇرالدارمەن تانىستى: Gemba ،5S ،PDCA، ستاندارتتاۋ، «5 نەلىكتەن». باستى ويدىڭ ءتۇيىندىسى: ەگەر قىزمەتكەرلەر ۇدەرىستە بەلسەندى بولماسا، ەشبىر قۇرال ناتيجە بەرمەيدى.
ناعىز ناتيجە مەتودولوگيانى ىسكە اسىراتىن ادامدار ارقىلى تۋادى. ينتەراكتيۆتى فورمات تىڭداۋشىلارعا قۇرالداردى ءوز جۇمىسىنا بەيىمدەۋگە جانە ولاردىڭ جاۋاپكەرشىلىك پەن كوماندالىق ءوزارا ارەكەتتەسۋ مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋعا قالاي اسەر ەتەتىنىن كورۋگە مۇمكىندىك بەردى.
ترەنينگتىڭ ەكىنشى كۇنى ءتيىمدى ستراتەگيا قىزمەتكەرلەردىڭ بىرلەسكەن ەڭبەگىنە نەگىزدەلەتىنىن تولىق دالەلدەدى.
قاتىسۋشىلار ۇدەرىستەردى كارتوگرافيالاۋ ارقىلى قۇندىلىق اعىنىنىڭ كارتاسىن قۇرىپ، قىزمەتتىڭ نەگىزگى كەزەڭدەرىن تالداپ، ۇدەرىستى جاقسارتۋ بويىنشا شەشىمدەر ىزدەدى. كوماندالىق جۇمىس ءارتۇرلى كوزقاراستاردى، تاجىريبەلەردى جانە تاسىلدەردى بىرىكتىرىپ، تۇراقتى وزگەرىستەردىڭ نەگىزىن قالىپتاستىردى.
قورىتىندى تالقىلاۋ جوعارى دەڭگەيدەگى قاتىسۋدى كورسەتتى: تىڭداۋشىلار يدەيالار ۇسىندى، ناتيجەلەردى سارالادى جانە كايدزەندى ناقتى جاعدايدا قالاي قولدانۋعا بولاتىنىن تالقىلادى.
ادامدار كايدزەن فيلوسوفياسىن، ونىڭ ىشىندە ادىستەردى جانە ستراتەگيانى تۇسىنگەن كەزدە عانا ناقتى ناتيجەگە جەتكىزەتىنىن ايقىندادى. متاجو ۇيىمداستىرعان ترەنينگ تەك ءبىلىم بەرۋ ءۇشىن عانا باعىتتالماعان، ول كايدزەن فيلوسوفياسى ارقىلى قىزمەتكەرلەردىڭ الەۋەتىن اشۋعا، ساپا مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋعا جانە ادامي فاكتورىنا نەگىزدەلگەن ستراتەگيا قۇرۋعا قالاي كومەكتەسەتىنىن كورسەتتى.
كايدزەن ۇلكەن وزگەرىستەر شاعىن قادامداردان باستالاتىنىن ۇيرەتەدى. ال بۇل قادامداردى جاسايتىن — ىنتالى، سانالى، بەلسەندى ادام.
«كايدزەن» ارقىلى باسپانانىڭ باعاسىن 20-25 پايىزعا ارزانداتۋعا بولاتىنىن جازعان ەدىك.
اۆتور
ەلميرا ورالبايەۆا