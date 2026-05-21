كۇماندى تەراپيا وكىندىرەدى - د س م اۋتيزمدى ەمدەۋدە ناقتى مەديتسيناعا جۇگىنۋگە شاقىردى
استانا. KAZINFORM - بۇگىنگى تاڭدا الەۋمەتتىك جەلىلەردە اۋتيزم دەرتىنە قاتىستى ءتۇرلى قاۋەسەتتەر تاراپ ءجۇر. كوپ جاعدايدا جەلى قولدانۋشىلارىنىڭ پىكىرى «ساپ-ساۋ تۋعان بالا ۆاكسينادان كەيىن سال بولىپ قالدى» دەگەنگە سايادى. وزگە دە سەبەپتەردى جەلەۋ ەتكەن وسىنداي مالىمدەمەلەرگە د س م جاۋاپ بەردى.
الەۋمەتتىك جەلىلەردە «اۋتيزمدى تولىق ەمدەۋ»، «جالعان اۋتيزم» جانە باسقا دا ناقتى ەمەس تەوريالار تۋرالى قىزۋ مالىمدەمەلەر كوبەيىپ كەلەدى. ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ازاماتتاردى وسىنداي اقپاراتقا سىن كوزبەن قاراۋعا جانە تەك دالەلدى مەديتسيناعا سەنۋگە شاقىرادى.
- اۋتيزم سپەكترىنىڭ بۇزىلىستارى (ا س ب) - بۇل حالىقارالىق مەديتسينالىق قاۋىمداستىق راستاعان نەيرودامۋدىڭ رەسمي تانىلعان ەرەكشەلىگى. اۋتيزم «تاربيەنىڭ دۇرىس بولماۋىنان»، گادجەتتەردەن نەمەسە ۆاكتسيناتسيالاۋدان تۋىندامايدى. بۇگىنگى كۇنى اۋتيزمدى «تەز جانە تولىق ەمدەۋگە» قابىلەتتى عىلىمي دالەلدەنگەن ءادىس جوق. عاجايىپ تەراپيالاردىڭ، كۇماندى ءدارى-دارمەكتەردىڭ جانە جالعان عىلىمي ادىستەردىڭ ۋادەلەرى وتباسىلاردى اداستىرىپ قانا قويماي، كاسىبي كومەك الۋ ءۇشىن اسا قىمبات ۋاقىتتى جوعالتۋعا اكەلۋى مۇمكىن، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆودان.
بالا ءۇشىن ەڭ ماڭىزدىسى - ەرتە انىقتاۋ، ۋاقتىلى تۇزەتۋ، مامانداردىڭ سۇيەمەلدەۋى جانە وتباسىنىڭ قاتىسۋى بولىپ تابىلادى. بالالاردىڭ دەنساۋلىعى حايپتىڭ، مانيپۋلياتسيانىڭ جانە جالعان سەنساتسيانىڭ تاقىرىبى ەمەس.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن دە دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ۆاكسيناتسيا مەن اۋتيزمنىڭ بايلانىسى بار-جوعىن تۇسىندىرگەن بولاتىن.