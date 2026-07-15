كاتونقاراعايداعى جاڭا اۋەجاي جەلتوقسان ايىندا جۇمىسىن باستايدى
استانا. قازاقپارات - شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ كاتونقاراعاي اۋدانىندا جاڭا اۋەجاي قۇرىلىسى اياقتالۋعا جاقىن. زاماناۋي اۋە ايلاعى 2026-جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا اشىلادى.
AstanaTV تەلەارناسىنىڭ حابارلاۋىنشا، قۇرىلىستىڭ ماڭىزدى كەزەڭدەرىنىڭ ءبىرى ۇزىندىعى 2 مىڭ مەتردەن اساتىن، ەنى 35 مەترلىك ۇشۋ-قونۋ جولاعىنىڭ سالىنۋى بولدى. بۇل جولاق Bombardier Q400 جانە سول تەكتەس زاماناۋي جولاۋشىلار ۇشاقتارىن قابىلداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
سونىمەن قاتار قۇرىلىسشىلار رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولدىڭ 5 شاقىرىمدىق بولىگىن توسەپ، پەرروندى تولىق دايىندادى.
قازىرگى ۋاقىتتا تەرمينال عيماراتىنىڭ، «قازاەروناۆيگاتسيا» نىساندارىنىڭ جانە تەحنيكالىق بولمەلەردىڭ قۇرىلىسى جالعاسىپ جاتىر. قۇرىلىس باستالعالى بەرى بولاشاق اۋەجاي اۋماعىنان 2,5 ميلليون توننادان استام توپىراق شىعارىلدى. جەر بەدەرىنىڭ كۇردەلىلىگىنە بايلانىستى عيماراتتار مەن قۇرىلىستاردىڭ بەرىكتىگىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قوسىمشا 3 شاقىرىمعا جۋىق تىرەۋىش قابىرعالار تۇرعىزىلدى.
جوبا جەتەكشىسى نۇرجان ەسكەندىروۆتىڭ ايتۋىنشا، نەگىزگى قۇرىلىس جۇمىستارىن جىل سوڭىنا دەيىن اياقتاۋ جوسپارلانعان. مەردىگەرلەر وڭىردەگى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعى مەن قۇرىلىس ماۋسىمىنىڭ قىسقالىعىن ەسكەرىپ جۇمىس ىستەپ جاتىر.