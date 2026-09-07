كاتونقاراعايدا لاقتارىمەن جۇرگەن تاۋەشكىلەر فوتوتۇزاققا ءتۇسىپ قالدى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىنداعى كاتونقاراعاي ۇلتتىق تابيعي پاركىندە تاۋەشكىلەر فوتوتۇزاققا ءتۇسىپ قالدى.
ۇلتتىق پارك اۋماعىنداعى فوتوتۇزاقتار تاعى دا قىزىقتى كادرلاردى تىركەدى.
- كادرلاردان اتالىق، انالىق تاۋەشكىلەر جانە ءوسىپ كەلە جاتقان لاقتار بىرگە كورىنەدى. اتالىقتارىن ءىرى ءارى كولەمدى مۇيىزدەرىنەن وڭاي اجىراتۋعا بولادى، ال انالىقتارىنىڭ مۇيىزدەرى ايتارلىقتاي كىشى، - دەپ حابارلادى كاتونقاراعاي ۇلتتىق پاركىنەن.
تولدەگەننەن كەيىنگى تاۋەشكىلەردىڭ مىنەز-قۇلقى دا قىزىق. ەرەسەك اتالىقتار كوبىنە توپتان ءبولىنىپ كەتسە، جاس اتالىقتار انالىقتار مەن لاقتاردىڭ جانىندا جۇرە بەرەدى.
- سوندىقتان كەيدە فوتوتۇزاق وبەكتيۆىنە ەرەسەك جانۋارلار مەن تولدەرى بىرگە جۇرگەن وسىنداي «وتباسىلىق» كادرلار ءتۇسىپ قالادى. فوتوتۇزاقتار جانۋارلاردى ۇركىتپەي، ولاردىڭ تابيعي تىرشىلىگىنە ارالاسپاي وسىنداي ساتتەردى باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل كادرلار پاركتىڭ جابايى جانۋارلارىن باقىلاپ جۇرگەن ورمانشى جومارت امانبايەۆتىڭ ەڭبەگىنىڭ ارقاسىندا ءتۇسىرىلدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن قارقارالى ۇلتتىق پاركىنىڭ فوتوتۇزاعىنا بۇلان ىلىككەنىن جازعانبىز.