كاتونقاراعايدا پايدالانىلماعان جەر ۋچاسكەلەرى مەملەكەت مەنشىگىنە ءوتتى
استانا. KAZINFORM - ش ق و پروكۋراتۋراسى پايدالانىلماي جاتقان اۋىل شارۋاشىلىعى جەرلەرىن مەملەكەتكە قايتاردى. بۇل تۋرالى وڭىرلىك پروكۋراتۋرا ءمالىم ەتتى.
كاتونقاراعاي اۋدانىنىڭ پروكۋراتۋراسى جەر زاڭناماسىنىڭ ساقتالۋىنا جۇرگىزىلگەن تالداۋ اياسىندا اۋىل شارۋاشىلىعى ماقساتىنداعى جەرلەردى ۇتىمسىز پايدالانۋ فاكتىلەرىن انىقتادى.
- جالعا الۋشىلاردىڭ شارۋا نەمەسە فەرمەر قوجالىعىن جۇرگىزۋگە ارنالعان جەرلەردى ءبىر جىل بويى ءوز ماقساتىندا پايدالانباعانى انىقتالدى. پروكۋرورلىق قاداعالاۋ اكىسى بويىنشا جالپى اۋدانى 2092,6 گ ا، كاداسترلىق قۇنى 17,7 ميلليون تەڭگەنى قۇرايتىن جەر ۋچاسكەلەرى مەملەكەتكە قايتارىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جەر رەسۋرستارىنىڭ نىسانالى پايدالانىلۋى ماسەلەلەرى پروكۋراتۋرا ورگاندارىنىڭ ەرەكشە باقىلاۋىندا.