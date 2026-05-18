    كاتونقاراعايدا پايدالانىلماعان جەر ۋچاسكەلەرى مەملەكەت مەنشىگىنە ءوتتى

    استانا. KAZINFORM - ش ق و پروكۋراتۋراسى پايدالانىلماي جاتقان اۋىل شارۋاشىلىعى جەرلەرىن مەملەكەتكە قايتاردى. بۇل تۋرالى وڭىرلىك پروكۋراتۋرا ءمالىم ەتتى.

    Фото: instagram.com/katonkaragay_nationalpark

    كاتونقاراعاي اۋدانىنىڭ پروكۋراتۋراسى جەر زاڭناماسىنىڭ ساقتالۋىنا جۇرگىزىلگەن تالداۋ اياسىندا اۋىل شارۋاشىلىعى ماقساتىنداعى جەرلەردى ۇتىمسىز پايدالانۋ فاكتىلەرىن انىقتادى.

    - جالعا الۋشىلاردىڭ شارۋا نەمەسە فەرمەر قوجالىعىن جۇرگىزۋگە ارنالعان جەرلەردى ءبىر جىل بويى ءوز ماقساتىندا پايدالانباعانى انىقتالدى. پروكۋرورلىق قاداعالاۋ اكىسى بويىنشا جالپى اۋدانى 2092,6 گ ا، كاداسترلىق قۇنى 17,7 ميلليون تەڭگەنى قۇرايتىن جەر ۋچاسكەلەرى مەملەكەتكە قايتارىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    جەر رەسۋرستارىنىڭ نىسانالى پايدالانىلۋى ماسەلەلەرى پروكۋراتۋرا ورگاندارىنىڭ ەرەكشە باقىلاۋىندا.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
