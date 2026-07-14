كاتونقاراعاي ۇلتتىق پاركىندە شىققان ءورتتى اۋىزدىقتاۋعا تىكۇشاقتار تارتىلدى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسى كاتونقاراعاي مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىنىڭ اقسۋ فيليالى اۋماعىندا شىققان ءورت ءسوندىرىلىپ جاتىر.
ءورت تەڭىز دەڭگەيىنەن شامامەن 1400 مەتر بيىكتىكتە ورنالاسقان، جەتۋى قيىن تاۋلى اۋماقتا شىققان. ءتىلسىز جاۋدى اۋىزدىقتاۋعا ش ق و توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ، ورمان شارۋاشىلىعىنىڭ، ۇلتتىق پاركتىڭ جانە اۆياتسيانىڭ كۇشتەرى جۇمىلدىرىلدى. قازىرگى ۋاقىتتا وقيعا ورنىندا بارلىعى 78 ادام جۇمىس ىستەۋدە. ونىڭ ىشىندە 54 ورمان شارۋاشىلىعى قىزمەتكەرىنىڭ 19 ى اتپەن ءجۇر.
- ءورتتى ءسوندىرۋ وپەراتسياسىنا تارتىلعان بارلىق اۋە تەحنيكالارى ىسكە قوسىلدى. «قازاۆياقۇتقارۋ» ا ق-نىڭ سۋ توگۋ قۇرىلعىسىمەن جابدىقتالعان ە س-145 تىكۇشاعى ءتورت رەت سۋ شاشىپ، جالپى كولەمى 2400 ليتر سۋدى توكتى. سەمەي قالاسىنان ۇشقان م ي-8 تىكۇشاعى ءورت وشاعىنا جالپى كولەمى ەكى توننا بولاتىن ەكى سۋ سىيىمدىلىعىن جەتكىزىپ، كۇشتەر مەن تەحنيكانى تاسىمالداۋدى قامتاماسىز ەتتى. تاڭعى ساعات 03:30 دان باستاپ شىعىس قازاقستان وبلىسى اكىمدىگىنىڭ تىكۇشاعى دا جۇمىسقا كىرىستى،- دەپ حابارلادى وبلىس اكىمىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن.
ەكيپاج ءورت وشاعىنا 45 دەسانتشىنى جەتكىزگەن. ءورت وشاعىنا ەڭ جاقىن سۋ كوزى - مارالدى كولى شامامەن 30 شاقىرىم قاشىقتىقتا ورنالاسقاندىقتان، ءاربىر ۇشۋ ايتارلىقتاي ۋاقىتتى تالاپ ەتكەن.
- سوعان قاراماستان ەكيپاج سەگىز مارتە سۋ توگىپ، اقبۇلاق وزەنى ماڭىنداعى اۋماقتا ءورتتىڭ تارالۋىن وقشاۋلاۋعا جانە ونىڭ ارى قاراي جايىلۋىنا جول بەرمەۋگە مۇمكىندىك جاسادى. اۆياتسيانىڭ جۇمىسى كەشكى ساعات 20:00 گە دەيىن جالعاستى. بۇگىن تاڭەرتەڭگى جاعداي بويىنشا اشىق جالىن وشاقتارى تىركەلگەن جوق. قازىر ماماندار ءورتتىڭ جەكەلەگەن ۋچاسكەلەرىنە سۋ شاشىپ، شەتكى اۋماقتارىن وڭدەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋدە جانە جالىننىڭ قايتا تۇتانۋىنا جول بەرمەۋ ءۇشىن تاۋلىك بويى مونيتورينگ ۇيىمداستىرىلعان،- دەلىنگەن اقپاراتتا.