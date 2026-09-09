كاتونقاراعاي مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىندە فوتوتۇزاققا ەكى بۇركىت ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - كاتونقاراعاي مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىنىڭ اۋماعىنداعى فوتوتۇزاققا ءبىر مەزەتتە ەكى بۇركىت ءتۇستى، دەپ حابارلايدى ق ر ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
بۇركىت - التاي تابيعاتىنىڭ ايبىندى جىرتقىش قۇستارىنىڭ ءبىرى. فوتوتۇزاقتار جانۋارلار مەن قۇستاردى تابيعي ورتاسىندا مازالاماي باقىلاۋعا جانە ولاردىڭ تىرشىلىگى تۋرالى قۇندى دەرەكتەر جيناۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- ال مىنا جەر سىزدەرگە تانىس پا؟ ءدال وسى اۋماق بۇعان دەيىن فوتوتۇزاققا تۇسكەن قار بارىسىنىڭ كادرلارىنان كوپشىلىككە تانىس بولعان. ءبىر مەكەننىڭ جابايى تابيعاتتىڭ ءتۇرلى وكىلدەرىنە ورتاق بولۋى - ەرەكشە كورىنىس،-دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىعان دەيىن ءۇستىرت قورىعىنداعى جانۋارلاردىڭ تابيعات اياسىنداعى تىرشىلىگى فوتوتۇزاققا تۇسىرىلگەنى تۋرالى جازدىق.