KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    كاتونقاراعاي مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىندە فوتوتۇزاققا ەكى بۇركىت ءتۇستى

    استانا. KAZINFORM - كاتونقاراعاي مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىنىڭ اۋماعىنداعى فوتوتۇزاققا ءبىر مەزەتتە ەكى بۇركىت ءتۇستى، دەپ حابارلايدى ق ر ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Два беркута попали в фотоловушку в Катон-Карагайском нацпарке
    Кадр из видео

    بۇركىت - التاي تابيعاتىنىڭ ايبىندى جىرتقىش قۇستارىنىڭ ءبىرى. فوتوتۇزاقتار جانۋارلار مەن قۇستاردى تابيعي ورتاسىندا مازالاماي باقىلاۋعا جانە ولاردىڭ تىرشىلىگى تۋرالى قۇندى دەرەكتەر جيناۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

    - ال مىنا جەر سىزدەرگە تانىس پا؟ ءدال وسى اۋماق بۇعان دەيىن فوتوتۇزاققا تۇسكەن قار بارىسىنىڭ كادرلارىنان كوپشىلىككە تانىس بولعان. ءبىر مەكەننىڭ جابايى تابيعاتتىڭ ءتۇرلى وكىلدەرىنە ورتاق بولۋى - ەرەكشە كورىنىس،-دەلىنگەن حابارلامادا.

    وسىعان دەيىن ءۇستىرت قورىعىنداعى جانۋارلاردىڭ تابيعات اياسىنداعى تىرشىلىگى فوتوتۇزاققا تۇسىرىلگەنى تۋرالى جازدىق.

    قوعام
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور