كاتونقاراعايدا قوناق ءۇي تاپشىلىعى ماسەلەسى وزەكتىلىگىن جويماي تۇر
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسى كاتونقاراعاي اۋدانىنا جاڭا قوناقۇيلەر سالۋ ءۇشىن ينۆەستور ىزدەستىرىلىپ جاتىر.
ش ق و تۋريزم باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، بۇگىندە وڭىرگە اقشا قۇيعان ينۆەستورلارعا تۋريستىك نىسانداردى سالۋعا جۇمساعان شىعىندارىنىڭ 10 پايىزىنا دەيىن وتەماقى بەرىلەدى. مۇنداي قولداۋدى التاي اۋدانىندا كاسىپكەر ءقوناقۇي قۇرىلىسى كەزىندە العان. سونداي-اق كاتونقاراعايداعى «بايان» دەمالىس بازاسىنا قاتىستى دا وسىنداي جەڭىلدىك بەرۋ قاراستىرىلىپ وتىر.
بۇعان قوسا، جەرگىلىكتى بيۋدجەت ەسەبىنەن تۋريستىك اۆتوبۋستار باعاسىنىڭ 25 پايىزىنا دەيىن سۋبسيديالاۋ كوزدەلگەن. قازىر جاڭا باعىتتار ازىرلەنىپ جاتىر.
- ىشكى تۋريزم جىل سايىن ءوسىپ كەلەدى. ءبىراق ءبىز كوپتەپ كەلەتىن تۋريستەردى قابىلداۋعا ءالى تولىق دايىن ەمەس ەكەنىمىزدى ءتۇسىنۋىمىز كەرەك. اسىرەسە كاتونقاراعايدا ءقوناقۇي تاپشىلىعى ماسەلەسى وتە وزەكتى. بۇگىندە اۋدان اكىمى قوناقۇيلەر سالۋعا ارنالعان جەر تەلىمدەرىن بولۋمەن اينالىسىپ جاتىر. جاقىن ارادا جاڭا نىساندار سالۋعا نيەتتى ينۆەستورلار تابىلادى دەپ ۇمىتتەنەمىن، - دەيدى باسقارما باسشىسى ەرجان سەمبينوۆ.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن تۋريزم سالاسىنداعى نەگىزگى كاپيتالعا سالىنعان ينۆەستيسيا كولەمى 460 ميلليارد تەڭگەدەن اسقانى حابارلانعان.