ەكاتەرينا بيۆولدى ۇستاۋعا قاتىستى رەسەيلىك پوليتسيامەن بايلانىس بار - ق ر ءى ءى م
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سانجار ءادىلوۆ بوكسشى دميتري بيۆولدىڭ بۇرىنعى جارى ەكاتەرينا بيۆولعا قوزعالعان قىلمىستىق ىسكە قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن تىلشىلەر ىزدەۋ جاريالانعان ەكاتەرينا بيۆولعا قاتىستى رەسەيلىك ىشكى ىستەر ورگاندارىمەن قانداي ءىس-قيمىلدار جاسالىپ جاتقانىن سۇرادى.
- وعان قاتىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. تەرگەۋ امالدارى جالعاسىپ جاتىر، سونىمەن قاتار حالىقارالىق ىزدەۋ جاريالاندى. كۇدىكتىگە قاتىستى بۇلتارتپاۋ شاراسى رەتىندە قاماۋدا ۇستاۋ ءتۇرى تاڭدالدى. ارنايى ارنالار ارقىلى رەسەيدىڭ پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىمەن بايلانىستامىز. ەكاتەرينا بيۆول ۇستالسا، باس پروكۋراتۋرا ورگاندارى ارقىلى ەكستراديتسيا ماسەلەسى شەشىلەدى، - دەدى سانجار ءادىلوۆ.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بيىل قاراشا ايىنىڭ باسىندا بەلگىلى بوكسشى دميتري بيۆولدىڭ بۇرىنعى ايەلى ەكاتەرينا بيۆولعا قازاقستانمەن قاتار قىرعىزستان ەلى دە ىس قوزعاپ، ىزدەۋ سالىپ جاتقانى ءمالىم بولدى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ