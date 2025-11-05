ەكاتەرينا بيۆول قازاقستاندا قىلمىستىق ءىس قوزعالۋىنا بايلانىستى پىكىر ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM - بۇعان دەيىن بيۆول Instagram پاراقشاسىندا ءتۇرلى ۇلت وكىلدەرىن، سونىڭ ىشىندە قازاقتار مەن قىرعىزداردى بالاعاتتاپ، قورلايتىن بەينەروليكتەر جاريالاعان بولاتىن.
رەسەيلىك بوكسشى دميتري بيۆولدىڭ بۇرىنعى جارى ەكاتەرينا بيۆول قازاقستان مەن قىرعىزستان بيلىگىنىڭ وزىنە قاتىستى قابىلداعان شارالارىن كەلەكە ەتتى.
ول الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا وزىنە قاتىستى قازاقستاندىق سايتتار جاريالاعان ماتەريالداردىڭ سكرينشوتتارىن ءبولىسىپ، قازاقستان زاڭناماسىن بۇزعانى ءۇشىن قولدانىلىپ جاتقان شارالارعا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى. بۇل شارالار ونىڭ قازاقتار مەن قىرعىزداردى قورلايتىن سوزدەرىنەن سوڭ قولعا الىندى.
«قاراڭىزدارشى، بۇلاردى ەڭ قاتتى تولعاندىراتىنى وسى ەكەن! ءيا، مەن سۋپەرجۇلدىزبىن عوي»، - دەپ جازدى بيۆول ءوزىنىڭ Telegram-ارناسىندا.
25-قازان كۇنى قىرعىزستاننىڭ ءى ءى م، ال 31-قازاندا قازاقستاننىڭ ءى ءى م ەكاتەرينا بيۆولعا قاتىستى قىلمىستىق ءىس قوزعادى. ەكى ەلدە دە وعان حالىقارالىق ىزدەۋ جاريالانىپ، قاماۋعا الۋ تۋرالى وردەر بەرىلدى.
