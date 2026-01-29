22:41, 29 - قاڭتار 2026 | GMT +5
ەكاتەرينا بيۆول اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى
استانا. KAZINFORM - سوت ەكاتەرينا بيۆولدى اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتتى، - دەپ حابارلايدى Massaget.kz ءتىلشىسى.
وعان 60 ساعات مەرزىمگە مىندەتتى جۇمىس تۇرىندە جازا تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى سانكت-پەتەربۋرگ سوتتارىنىڭ بىرىككەن باسپا ءسوز قىزمەتى مالىمدەدى. لينگۆيستيكالىق ساراپتاما ونىڭ سوزدەرىندە قورلاۋ، بالاعات سوزدەر بار ەكەنىن كورسەتكەن.
ەسكە سالايىق، جۋىردا قازاقستاننىڭ ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ەكاتەرينا بيۆولعا ىزدەۋ جاريالادى. بۇعان دەيىن ەكاتەرينا بيۆول الەۋمەتتىك جەلىلەردە ءتۇرلى ۇلت وكىلدەرىنە ءتىل تيگىزگەن بولاتىن.
كەيىنىرەك ەكاتەرينا بيۆولعا ىزدەۋ جاريالانعانى تۋرالى رەسمي اقپارات شىقتى.
سونىمەن قاتار، رەسەيدىڭ ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ەكاتەرينا بيۆولعا قاتىستى تەكسەرىس باستادى.