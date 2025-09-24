ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    08:53, 24 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    كاتار ءامىرى يزرايلدى گازا سەكتورىنداعى بەيبىت كەلىسسوزدەردى بۇزۋعا تىرىستى دەپ ايىپتادى

    استانا. KAZINFORM - كاتار ءامىرى شەيح تاميم بين حاماد ءال تاني يزرايلدىڭ دوحاعا جاساعان شابۋىلى گازا سەكتورىنداعى گەنوتسيدتى توقتاتۋعا باعىتتالعان كۇش- جىگەرگە نۇقسان كەلتىرەتىنىن ايتتى.

    Фото: Aljazeera

    ول بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ باس اسسامبلەياسىندا سويلەگەن سوزىندە يزرايلدىڭ دوحادا حاماس باسشىلارىنا جاساعان «ساتقىندىق شابۋىلىن» ايىپتادى.

    شەيح بۇل شابۋىلدىڭ «گازا حالقىنا قارسى گەنوتسيدتى توقتاتۋعا باعىتتالعان كەز كەلگەن ديپلوماتيالىق كۇش-جىگەرگە نۇقسان كەلتىرەتىنىن» ەسكەرتىپ، يزرايلدىڭ «قوعامنان الىستاعان مەملەكەتكە» اينالعان دەدى.

    بۇعان دەيىن گازا سەكتورىندا يزرايل شابۋىلىنان 49 ادام مەرت بولدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
