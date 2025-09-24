08:53, 24 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
كاتار ءامىرى يزرايلدى گازا سەكتورىنداعى بەيبىت كەلىسسوزدەردى بۇزۋعا تىرىستى دەپ ايىپتادى
استانا. KAZINFORM - كاتار ءامىرى شەيح تاميم بين حاماد ءال تاني يزرايلدىڭ دوحاعا جاساعان شابۋىلى گازا سەكتورىنداعى گەنوتسيدتى توقتاتۋعا باعىتتالعان كۇش- جىگەرگە نۇقسان كەلتىرەتىنىن ايتتى.
ول بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ باس اسسامبلەياسىندا سويلەگەن سوزىندە يزرايلدىڭ دوحادا حاماس باسشىلارىنا جاساعان «ساتقىندىق شابۋىلىن» ايىپتادى.
شەيح بۇل شابۋىلدىڭ «گازا حالقىنا قارسى گەنوتسيدتى توقتاتۋعا باعىتتالعان كەز كەلگەن ديپلوماتيالىق كۇش-جىگەرگە نۇقسان كەلتىرەتىنىن» ەسكەرتىپ، يزرايلدىڭ «قوعامنان الىستاعان مەملەكەتكە» اينالعان دەدى.
بۇعان دەيىن گازا سەكتورىندا يزرايل شابۋىلىنان 49 ادام مەرت بولدى.