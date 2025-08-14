10:24, 14 - تامىز 2025 | GMT +5
كاتاكليزمدەر الياسكاداعى ترامپ-پۋتين كەلىسسوزىنە قاۋىپ ءتوندىرىپ وتىر
استانا. KAZINFORM - الداعى كەزدەسۋدى كاتاكليزمدەر قيىنداتۋى مۇمكىن - شتاتتا مەندەنحولل مۇزدىعى ەري باستادى، دەپ حابارلايدى Jibek Joly.
جەرگىلىكتى بيلىك تۇرعىنداردى جاقىن ماڭداعى ەلدى مەكەندەردى ەۆاكۋاتسيالانۋعا شاقىردى.
مۇزدىقتىڭ ءوزى قالا ورتالىعىنان 19 شاقىرىم جەردە ورنالاسقان. بىلتىر سۋ تاسقىنى 290 نان استام ءۇيدى زاقىمداعان.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن كەزدەسەتىن ورىن مەن ۋاقىتتى جاريالادى. كەزدەسۋ ا ق ش- تا، الياسكا شتاتىندا، 15-تامىز كۇنى وتەدى.
پۋتين مەن ترامپ انكوريدجدەگى اسكەري بازادا كەزدەسەدى.
سونداي-اق تاياۋدا اق ءۇي ترامپ پەن پۋتين كەزدەسۋىنىڭ ماقساتىن اتادى.