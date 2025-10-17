كاسىپقوي فۋتبول كلۋبتاردا 100 دەن اسا زاڭ بۇزۋشىلىق انىقتالدى - بەكتەنوۆ
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلدان باستاپ شەتەلدىك سپورتشىلاردى (لەگيونەرلەردى) مەملەكەتتىك جانە كۆازيمەملەكەتتىك قاراجات ەسەبىنەن قارجىلاندىرۋعا تىيىم سالىنادى. بۇل تۋرالى ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ جاۋابىندا ايتىلعان.
- اكىمدىكتەر جىل سايىن جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەن فۋتبولدى دامىتۋعا جانە وڭىرلەردەگى كاسىپقوي كلۋبتارعا قاراجات ءبولىپ كەلەدى. 2025 -جىلى فۋتبولدى دامىتۋعا 34,9 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە قاراجات قاراستىرىلعان. ونىڭ ىشىندە 31,8 ميلليارد تەڭگەسى كاسىپقوي فۋتبول كلۋبتارىن (پرەمەر- ليگا جانە ءبىرىنشى ليگا كلۋبتارى) قولداۋعا، ال 3,1 ميلليارد تەڭگە بالالار مەن بۇقارالىق فۋتبولدى دامىتۋعا باعىتتالعان، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، وسىعان وراي 2021-2025 -جىلدارى سپورتتى دامىتۋعا بولىنگەن بيۋدجەت قاراجاتىنىڭ ءتيىمدى جۇمسالۋىن باعالاۋ ماقساتىندا مەملەكەتتىك اۋديت ورگاندارى مەن وڭىرلىك تەكسەرۋ كوميسسيالارى تاراپىنان 12 دەن استام جوسپارلى جانە جوسپاردان تىس باقىلاۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى.
- بۇل جۇمىستار اياسىندا كاسىپقوي فۋتبول كلۋبتارىن قامتيتىن باسقارمالار مەن مەكەمەلەردىڭ قىزمەتى قارالىپ، 100 دەن اسا زاڭ بۇزۋشىلىق (قارجىنىڭ ماقساتسىز جۇمسالۋى، ارتىق تولەمدەر، قايتالاناتىن قىزمەتتەر مەن ءتيىمسىز جوسپارلاۋ دەرەكتەرى) تىركەلدى. سونىمەن قاتار «اقتوبە» جانە « قىزىلجار» فۋتبول كلۋبتارىنا قاتىستى سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ساراپتامالار جاسالدى. 2025 -جىلى «اقتوبە» فۋتبول كلۋبىنا (اقتوبە وبلىسى) قاتىستى وبلىستىق پروكۋراتۋرا جۇرگىزگەن تەكسەرۋ ناتيجەسىندە 250 ميلليون تەڭگەدەن استام قارجىنىڭ ماقساتسىز جۇمسالعانى (ويىنشىلارعا ىشكى ەرەجەلەرسىز سىياقى مەن بونۋستار تولەۋ، مەردىگەر ۇيىمدارمەن شارتتار بويىنشا قىزمەت باعاسىن ارتتىرۋ) انىقتالدى، - دەدى ول.
ۇكىمەت باسشىسى قازىرگى تاڭدا سپورت سالاسىنا بولىنگەن بيۋدجەت قاراجاتىن ءتيىمدى پايدالانۋ ماقساتىندا «دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت تۋرالى» ق ر زاڭىنا وزگەرىستەر ەنگىزىلىپ، 2026 -جىلدان باستاپ شەتەلدىك سپورتشىلاردى (لەگيونەرلەردى) مەملەكەتتىك جانە كۆازيمەملەكەتتىك قاراجات ەسەبىنەن قارجىلاندىرۋعا تىيىم سالىنعانىن اتاپ وتەدى.
- سونىمەن قاتار تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترىنىڭ بۇيرىعىمەن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورعاندارعا كاسىپقوي كلۋبتاردى جەرگىلىكتى بيۋدجەت ەسەبىنەن قارجىلاندىرۋعا ليميتتەر (فۋتبولعا 500 ا ە ك- تەن ارتىق تولەنبەۋگە ءتيىس) قويىلعان. وسىعان وراي 2026 -جىلدان باستاپ جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارعا كاسىپقوي فۋتبولدى دامىتۋعا بولىنەتىن قاراجاتقا ليميتتەر قويىلىپ، فۋتبولعا جەكە ينۆەستورلاردى تارتۋ جايىندا جۇمىستار جۇرگىزۋ تاپسىرىلعان، - دەدى پرەمەر- مينيستر.
بۇعان دەيىن وتاندىق فۋتبول كلۋبتارىن ساتىپ الۋعا نيەتتى كاسىپكەرلەر بەلگىلى بولعانىن جازعان ەدىك.
ايتا كەتەيىك، وسى جىلدىڭ ناۋرىزىندا بۋرابايدا وتكەن ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ 4-وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى فۋتبول كلۋبتارى وبلىستىق بيۋدجەتتەرگە عانا ارقا سۇيەمەي، شەتەلدەردەگى سەكىلدى وزدەرى دە تابىس تابۋدى ۇيرەنۋى كەرەكتىگىن ايتقان ەدى.
وسىدان كەيىن تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى وتاندىق فۋتبول كلۋبتارىن جەكەشەلەندىرۋ بويىنشا كەشەندى جول كارتاسى ازىرلەدى.