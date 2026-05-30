كاسىپقوي بوكس: يۆان دىچكونىڭ كەزەكتى قارسىلاسى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - وليمپيادا ويىندارىنىڭ ەكى دۇركىن جۇلدەگەرى يۆان دىچكو ماۋسىم ايىندا كاسىپقوي رەينگكە قايتا ورالادى.
اسا اۋىر سالماقتا جۇدىرىقتاساتىن قازاقستاندىق بوكسشى UFC باسشىسى دانا ۋايت نەگىزىن قالاعان Zuffa Boxing ليگاسىندا العاشقى جەكپە-جەگىن وتكىزۋگە مۇمكىندىك الىپ وتىر.
كاسىپقوي بوكس كەشى 6-ماۋسىم كۇنى انگليانىڭ Bournemouth International Centre كەشەنىندە وتەدى. وتانداسىمىزدىڭ قارسىلاسى جەرگىلىكتى بوكسشى حارۆي دايكس.
ايتا كەتەرلىگى، 35 جاستاعى يۆان دىچكو سوڭعى رەت شارشى الاڭدا وتكەن جىلى 13-قىركۇيەكتە امەريكالىق بوكسشى دجەرمەين فرانكلينگە قارسى بوكستاسىپ، ۇپاي ايىرماشىلىمەن جەڭىلىپ قالعان بولاتىن.
30 جاستاعى حارۆي دايكس كاسىپقوي مانسابىندا 7 جەكپە-جەك وتكىزىپ، ەشقايسىسىندا جەڭىلىپ كورمەگەن.
وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، قازاقستاندىق بوكسشى دانيار ەلەۋسىنوۆ پەن يۆان دىچكو اقپان ايىندا Zuffa Boxing ليگاسىمەن كەلىسىم شارتقا قول قويعان بولاتىن.