KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    كاسىپقوي بوكس: يۆان دىچكونىڭ كەزەكتى قارسىلاسى انىقتالدى

    استانا. KAZINFORM - وليمپيادا ويىندارىنىڭ ەكى دۇركىن جۇلدەگەرى يۆان دىچكو ماۋسىم ايىندا كاسىپقوي رەينگكە قايتا ورالادى.

    ا
    Фото: ivandychko

    اسا اۋىر سالماقتا جۇدىرىقتاساتىن قازاقستاندىق بوكسشى UFC باسشىسى دانا ۋايت نەگىزىن قالاعان Zuffa Boxing ليگاسىندا العاشقى جەكپە-جەگىن وتكىزۋگە مۇمكىندىك الىپ وتىر.

    كاسىپقوي بوكس كەشى 6-ماۋسىم كۇنى انگليانىڭ Bournemouth International Centre كەشەنىندە وتەدى. وتانداسىمىزدىڭ قارسىلاسى جەرگىلىكتى بوكسشى حارۆي دايكس.

    ايتا كەتەرلىگى، 35 جاستاعى يۆان دىچكو سوڭعى رەت شارشى الاڭدا وتكەن جىلى 13-قىركۇيەكتە امەريكالىق بوكسشى دجەرمەين فرانكلينگە قارسى بوكستاسىپ، ۇپاي ايىرماشىلىمەن جەڭىلىپ قالعان بولاتىن.

    30 جاستاعى حارۆي دايكس كاسىپقوي مانسابىندا 7 جەكپە-جەك وتكىزىپ، ەشقايسىسىندا جەڭىلىپ كورمەگەن.

    وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، قازاقستاندىق بوكسشى دانيار ەلەۋسىنوۆ پەن يۆان دىچكو اقپان ايىندا Zuffa Boxing ليگاسىمەن كەلىسىم شارتقا قول قويعان بولاتىن.

    سپورت
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور