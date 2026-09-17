كاسىپقوي بوكس: جانىبەك-شيراز ايقاسىنىڭ پروموۋتەرلىك ءباسساۋدا ناتيجەسى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق بوكسشى جانىبەك ءالىمحان ۇلى (17-0, 12 ك و) جانە بريتاندىق حامزا شيراز (24-0-1, 19 ك و) اراسىنداعى جەكپە- جەك قاشان وتەتىنى بەلگىلى بولدى.
تانىمال امەريكالىق «The Ring magazine» كاسىپقوي بوكس باسىلىمىنىڭ حابارلاۋىنشا، دۇنيەجۇزىلىك بوكس ۇيىمى (WBO) ەكى بوكسشى اراسىنداعى سۋپەرورتا سالماقتاعى الەم چەمپيونى تيتۋىلى ءۇشىن وتەتىن جەكپە-جەككە پروموۋتەرلىك ءباسساۋدا وتكىزدى.
قورىتىندىسىندا، بريتاندىق بوكسشىنىڭ پروموۋتەرلىك كومپانياسى Queensberry Promotions 1001809 دوللار ۇسىنىپ، جەكپە-جەكتى وتكىزۋ قۇقىعىن جەڭىپ الدى. ال قازاقستاندىق بوكسشىنىڭ كومانداسى Top Rank 820000 دوللار ۇسىنعان.
جەكپە-جەك 28-قاراشا نەمەسە 5-جەلتوقساندا لوندون، بيرمينگەم نەمەسە نيۋ-يوركتە ءوتۋى مۇمكىن.
ايتا كەتەيىك، حامزا شيراز رينگكە شىققانى ءۇشىن 751356,75 دوللار %75، ال جانىبەك ءالىمحان ۇلى 250452,25 دوللار %25 الادى.
وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، WBO تامىزدا جانىبەك ءالىمحان ۇلىن رەسمي تۇردە حامزا شيرازدىڭ مىندەتتى قارسىلاسى رەتىندە بەلگىلەپ، قوس تاراپتىڭ كومانداسىنا شارتتاردى كەلىسۋگە 20 كۇن بەرىلدى. الايدا، بوكسشىلاردىڭ كوماندالارى بەلگىلەنگەن مەرزىمدە كەلىسىمگە كەلە المادى.