كاسىپكەرلەردىڭ ءبارى بىردەي مەملەكەتتىڭ قولداۋىن دۇرىس تۇسىنە بەرمەيدى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - بيزنەسمەندەر ەل ەكونوميكاسىن وركەندەتۋ ءۇشىن جۇمىس ىستەۋى كەرەك. بۇل تۋرالى «Turkistan» گازەتىنە سۇحبات بەرگەن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- جاڭا عانا ءسوز بولعان قايىرىمدىلىق تۋرالى، وتانشىلدىقتى جاسامپاز ىسپەن كورسەتۋ جونىندە سويلەستىك. بىزگە حالىق الدىنداعى جاۋاپكەرشىلىگىن جاقسى بىلەتىن ءارى سونى تەرەڭ تۇسىنەتىن ۇلتتىق بۋرجۋازيا كەرەك. سەبەبى حالىق بولماسا، ولار ەشقاشان تابىسقا جەتە الماس ەدى. مەن قوعامنىڭ يگىلىگىنە قىزمەت ەتۋ بيلىك جۇكتەگەن مىندەت ەمەس، مارتەبەلى پارىز ەكەنىن تاعى دا ولاردىڭ ەسىنە سالدىم. وسى ورايدا، شەتەلدە تابىسقا جەتسە دە، تۋعان جەرىن ۇمىتپاي، حالقىنا كومەكتەسىپ جۇرگەن ءىرى كاسىپكەرلەردى جاقسى ۇلگى رەتىندە اتاپ ءوتتىم. ونداي ازاماتتار اۋقىمدى جوبالاردى جۇزەگە اسىرىپ ءجۇر. قالالاردا ينفراقۇرىلىم سالىپ، جوندەپ، مۇراجايلاردىڭ، ەمحانالار مەن مەكتەپتەردىڭ قۇرىلىسىن قارجىلاندىرىپ جاتىر، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاندا كوپ نارسە وزگەردى. قوعامدىق سانا جاڭعىرا ءتۇستى، مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسى جاڭاردى، ساياسي قايراتكەرلەر اۋىستى.
- ءىرى كاسىپكەرلەر عانا جۇرىسىنەن جاڭىلماي، ءباز- باياعى قالپىندا كەلە جاتىر. ءبىراق، بۇل، ءبىر جاعىنان، بيلىكتىڭ بيزنەسكە كوزقاراسى دۇرىس ەكەنىن كورسەتەدى. كاسىپكەرلەردىڭ ءبارى بىردەي مەملەكەتتىڭ قولداۋىن دۇرىس تۇسىنە بەرمەيدى، ءاردايىم سولاي بولۋعا ءتيىس دەپ قابىلدايدى. ولار اۋقىمدى جوبالاردى باستاپ الىپ، قيت ەتسە ۇكىمەتتەن كومەك سۇرايدى. مەن ولارعا «بيزنەسپەن اينالىسىپ جاتقان سىزدەر مە، الدە ۇكىمەت پە؟» دەپ سۇراق قويدىم. قيتۇرقى ساياسي ويىندارمەن اۋەستەنىپ كەتكەن كەيبىر كاسىپكەرلەردى سىناۋعا تۋرا كەلدى. بيزنەسمەندەر ەل ەكونوميكاسىن وركەندەتۋ ءۇشىن جۇمىس ىستەۋى كەرەك. ءتىپتى، كاسىپتىڭ جىلىگىن شاعىپ، مايىن ىشكەن يلون ماسكتىڭ ءوزى ساياساتقا بەلسەندى ارالاسپاۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى وتاندىق بيزنەس وكىلدەرى تاريحىمىزدا بۇرىن-سوڭدى بولماعان الاپات تاسقىن كەزىندە ەلدىك ىستەن شەت قالماعانىن، اپات سالدارىن جويۋعا قارجىلاي كومەك كورسەتكەنىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل - قۋانارلىق جاعداي. مەن قايىرىمدىلىقپەن اينالىسىپ جۇرگەن ازاماتتاردى قولداۋ ءۇشىن ارنايى «مەيىرىم» وردەنىن ەنگىزدىم. ەلگە جاناشىرلىق كورسەتىپ، الەۋمەتتىك جاۋاپكەرشىلىك تانىتقان كاسىپكەرلەر بيىلدان باستاپ وسى جوعارى ناگراداعا يە بولادى. وسىلايشا، ولاردىڭ قوعام الدىنداعى ابىروي-بەدەلى مەن مارتەبەسى ايقىندالادى، - دەدى پرەزيدەنت.