كاسىپكەرلەر 1-ناۋرىزعا دەيىن سالىق رەجيمىن تاڭداۋى قاجەت - كوميتەت
استانا. KAZINFORM - وڭايلاتىلعان دەكلاراتسيا نەگىزىندەگى ارناۋلى سالىق رەجيمىن قولدانعىسى كەلگەن كاسىپكەرلەر 1-ناۋرىزعا دەيىن سالىق رەجيمى تۋرالى حابارلاما جىبەرۋى قاجەت.
بيىل كۇشىنە ەنگەن جاڭا سالىق كودەكسى ارنايى سالىق رەجيمدەرى سانىن ۇشكە دەيىن قىسقارتقان ەدى. ەندى ءارقايسىسىنىڭ لوگيكاسى تۇسىنىكتى: ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندارعا - بولەك رەجيم، شاعىن بيزنەسكە - وڭايلاتىلعان دەكلاراتسيا جانە فەرمەرلەرگە - بولەك سالىق رەجيمى قولدانىلادى.
اسىرەسە وڭايلاتىلعان دەكلاراتسيا شاعىن جانە ورتا كاسىپتىڭ باستى رەجيمىنە اينالدى. ول جىلدىق تابىسى 2,5 ميلليارد تەڭگەگە دەيىنگى شاعىن بيزنەسكە ارنالعان جانە سالىقتى جىلىنا ەكى رەت تولەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
- ەندى سالىق كودەكسىنىڭ 840-بابىنا سايكەس، كاسىپكەرلەر وزىنە قاي رەجيم سايكەس كەلەتىنىن انىقتاپ، 2026-جىلعى 1-ناۋرىزعا دەيىن ءتيىستى حابارلاما تاپسىرۋى كەرەك. بۇل تەك وڭايلاتىلعان دەكلاراتسيا رەجيمىن قولداناتىندارعا بايلانىستى. ەگەر 1-ناۋرىزعا دەيىن حابارلاما جولدانباسا، سالىق تولەۋشىلەر ارناۋلى سالىق جەڭىلدىكتەرىنەن ايىرىلىپ، جالپىعا بىردەي بەلگىلەنگەن سالىق رەجيمىنە وتەدى، - دەدى مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى ارناۋلى سالىق رەجيمدەرىن اكىمشىلەندىرۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى ەرقانات شىنبەرگەن ەلوردادا وتكەن بريفينگتە.
ال ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندارعا ەش حابارلاما جىبەرۋدىڭ قاجەتى جوق، ولار تەك موبيلدى قوسىمشانى قولدانىپ، چەك بەرۋى ءتيىس. بۇرىن پاتەنت نەگىزىندە نەمەسە موبيلدى قوسىمشا ارقىلى ارناۋلى سالىق رەجيمىن قولدانعاندار اۆتوماتتى تۇردە ەسەپتەپ شىعارىلىپ، ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندار رەجيمىنە اۋىستىرىلادى. ولاردىڭ رەجيمدى قولدانۋ كۇنى - چەك بەرىلگەن ءبىرىنشى كۇننەن باستالادى. فەرمەرلەر دە اۆتوماتتى تۇردە ءتيىستى رەجيمگە اۋىستىرىلادى.
حابارلاما جىبەرۋدىڭ بىرنەشە جولى بار:
- سالىق تولەۋشى كابينەتى ارقىلى؛
- «e-Salyq Business» ارناۋلى موبيلدى قوسىمشاسى ارقىلى؛
- ورنالاسقان جەرى بويىنشا مەملەكەتتىك كىرىستەر باسقارماسىنا قاعاز تۇرىندە؛
- بانكتەردىڭ موبيلدى قوسىمشالارى ارقىلى.
سونداي-اق، 2025-جىلى سالىق رەجيمىن تاڭداعاندار دا قايتادان حابارلاندىرۋ جىبەرۋى قاجەت. سەبەبى حابارلامانى 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ بەرۋ قاجەت بولعان.
- كەيبىر سالىق تولەۋشىلەر مۇنداي حابارلامالاردى جاڭا جىلعا دەيىن بەرگەن، الايدا سالىق كودەكسىنە سايكەس بۇل حابارلاما 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ بەرىلۋى ءتيىس. وسى ازاماتتارعا ءبىز قايتادان حابارلاما تاپسىرۋعا مۇمكىندىك بەردىك. تيىسىنشە، ولار 1-ناۋرىزعا دەيىن سالىق سالۋ رەجيمىن تاڭداۋ تۋرالى حابارلامانى قايتا تاپسىرۋ كەرەك، - دەدى ە. شىنبەرگەن.
بۇگىنگى تاڭدا 450 مىڭعا جۋىق حابارلاما جولدانىپ، ءتيىستى رەجيمدى تاڭدادى. بۇل جۇمىس كۇندەلىكتى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
- ارناۋلى سالىق رەجيمدەرى ەڭ الدىمەن ميكرو جانە شاعىن بيزنەس وكىلدەرىنە باعىتتالعان. بۇل رەجيم 2001-جىلدان باستاپ بار جانە جاڭادان كاسىپ باستاعان ازاماتتاردى قولداۋ ماقساتىندا ەنگىزىلگەن. ارينە بۇل رەجيمدى كوپ ازامات قولدانادى. ونىڭ اياسىندا سالىقتى تولەۋ وڭاي، جالپى تۇسىمدەردەن 3-4 پايىز، كەي جەرلەردە 2 پايىز سالىق تولەنەدى، بۋحگالتەرلىك ەسەپ جۇرگىزۋ تالاپ ەتىلمەيدى. جارتى جىلدا ءبىر رەت وڭايلاتىلعان دەكلاراتسيا تاپسىرىپ، مىندەتتەمەلەردى ورىنداۋ جەتكىلىكتى، - دەيدى كوميتەت وكىلى.
بۇعان دەيىن 2026-جىلدىڭ 1-قاڭتارىندا كۇشىنە ەنگەن جاڭا سالىق كودەكسىنىڭ نەگىزگى وزگەرىستەرىن تۇسىندىرگەن ەدىك.