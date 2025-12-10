كاسىپكەردى اسا قاتىگەزدىكپەن ولتىرگەن كۇدىكتى رەسەيدە ۇستالىپ، ەلگە قايتارىلدى
استانا. KAZINFORM - ق ر باس پروكۋراتۋراسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى پاۆلودارلىق كاسىپكەردى ءولتىردى دەگەن كۇدىكپەن قازاقستان ازاماتىن رەسەي فەدەراتسياسىنان ەكستراديتسيالادى، دەپ حابارلايدى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
بيىلعى جىلدىڭ 21-اقپانىندا جابىرلەنۋشى جۇمىسقا كەتىپ، كەيىن بايلانىسقا شىعۋىن توقتاتقان، وسىعان بايلانىستى ول حابار-وشارسىز جوعالعان دەپ تانىلعان. سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ بارىسىندا سول كۇنى كاسىپكەردىڭ پاۆلوداردا كۇدىكتىمەن ونىڭ تۇرعىن ءۇيىنىڭ اۋلاسىندا كەزدەسكەنى انىقتالدى. قارجىلىق كەلىسپەۋشىلىكتەرگە بايلانىستى ولاردىڭ اراسىندا جانجال تۋىنداپ، قاسكۇنەم جابىرلەنۋشىنىڭ كەۋدەسى مەن بەتىنە 22 رەت پىشاق سۇققان. جابىرلەنۋشى سول جەردە العان جاراقاتتارىنان كوز جۇمعان. قىلمىستىڭ ءىزىن جاسىرۋ ماقساتىندا كۇدىكتى مارقۇمنىڭ دەنەسىن جانە ونىڭ اۆتوكولىگىن گاراجىنا جاسىرىپ، كەيىن قازاقستاننان شىعىپ، شەتەلگە قاشىپ كەتكەن.
- وسى جىلدىڭ ناۋرىز ايىندا ول رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ اۋماعىندا ۇستالىپ، قازاقستان رەسپۋبليكاسى باس پروكۋراتۋراسىنىڭ سۇراۋى بويىنشا ەلىنە ەكستراديتسيالاندى. قازىرگى ۋاقىتتا كۇدىكتى تەرگەۋ يزولياتورىنا قامالدى. وعان ايىپ تاعىلعان قىلمىس بويىنشا 8 جىلدان 15 جىلعا دەيىنگى مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ تۇرىندەگى جازا كوزدەلگەن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
اۆتور
اينۇر تۋماكبايەۆا