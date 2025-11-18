كاسىپكەر ايەلدەرگە 8 تريلليون تەڭگە قارجىلاي قولداۋ كورسەتىلەدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەلوردادا قازاقستاننىڭ كاسىپكەر ايەلدەرىنىڭ جىل سايىنعى ۇلتتىق سلەتى ءوتىپ جاتىر.
بۇل - ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرلەرىنەن كەلگەن ىسكەر ايەلدەردى، شاعىن جانە ورتا بيزنەس وكىلدەرىن، جاڭادان كاسىپ باستاعان كاسىپكەر حانىمداردى، قوعامدىق ۇيىم كوشباسشىلارىن، مەملەكەتتىك قۇرىلىمدار مەن حالىقارالىق ارىپتەستەردى ورتاق ماقساتقا توعىستىراتىن اۋقىمدى الاڭ، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
ءىس-شارانىڭ باستى ماقساتى - تاجىريبە الماسۋ، وزەكتى تەندەنتسيالاردى تالقىلاۋ، ايەلدەر كاسىپكەرلىگىن دامىتۋدىڭ جاڭا مۇمكىندىكتەرىن انىقتاۋ جانە ىسكەر قاۋىمداستىق اراسىنداعى بايلانىستاردى كۇشەيتۋ.
ۇلتتىق سلەت باعدارلاماسى بىرنەشە مازمۇندى پانەلدىك سەسسيانى قامتيدى:
ايەلدەر كاسىپكەرلىگى باستامالارىن شوعىرلاندىرۋ: تۇراقتى وسىمگە باعىتتالعان ينستيتۋتسيوناليزاتسيا جانە تسيفرلاندىرۋ تاسىلدەرى؛
ءبىلىم جانە بيزنەس بايلانىسى؛
قارجىلاندىرۋعا قولجەتىمدىلىك تەتىكتەرى؛
بيزنەستەن ساياساتقا: ايەلدەردىڭ كوشباسشىلىق الەۋەتى؛
سيفرلىق ماركەتينگ جانە دامۋ تەحنولوگيالارى؛
تابىستى بيزنەس كەيستەر: وڭىرلىك جانە ۇلتتىق دەڭگەيدەگى تاجىريبەلەر.
ۇلتتىق سلەت - كاسىپكەر ايەلدەر ءۇشىن دامۋدىڭ جاڭا باعىتىن ايقىندايتىن، ارىپتەستىك پەن ىنتىماقتاستىققا جول اشاتىن ماڭىزدى ديالوگ الاڭى.
«اتامەكەن» ۇلتتىق كاسىپكەرلەر پالاتاسى ءتورالقاسىنىڭ ءتوراعاسى رايىمبەك باتالوۆ سالتاناتتى جيىندا ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندەگى ىسكەر ايەلدەردى كاسىبي مەرەكەمەن قۇتتىقتادى. ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل كۇن - قازاقستاندىق كاسىپكەر ايەلدەردىڭ ەڭبەگىن، تاباندىلىعىن جانە قوعام الدىنداعى جاۋاپكەرشىلىگىن مويىندايتىن ەرەكشە مەرەكە.
30 جىلدان استام بيزنەس سالاسىنداعى تاجىريبەمدە ءبىر نارسەگە انىق كوزىم جەتتى: ءبىزدىڭ ەلدەگى تۇراقتىلىقتىڭ دا، ەكونوميكالىق پروگرەستىڭ دە نەگىزگى تىرەگى - ايەلدەر. ايەل- كاسىپكەر وتباسىنىڭ دا، جۇمىستىڭ دا جۇگىن قاتار كوتەرە وتىرىپ، ناقتى ناتيجەگە جۇمىس ىستەيتىن ەرەكشە كۇش. سىزدەردىڭ جىگەرلەرىڭىز ەرلەرگە دە، جالپى بيزنەس قاۋىمىنا دا ۇلگى، - دەدى ول.
باتالوۆ سوزىندە بيىل 10 جىلدىعىن اتاپ ءوتىپ وتىرعان ىسكەر ايەلدەر كەڭەسىنىڭ ەلدەگى كاسىپكەرلىك ەكوجۇيەنى دامىتۋداعى ءرولىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى. وڭىرلەردەگى كەڭەس مۇشەلەرىنىڭ بەلسەندىلىگىنە العىس ايتىپ، سونداي- اق كەڭەستىڭ قالىپتاسۋىنا ايرىقشا ۇلەس قوسقان تۇلعالارعا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
پالاتاداعى جاڭا ترانسفورماتسيا
سونداي-اق رايىمبەك باتالوۆ ءوز سوزىندە «اتامەكەن» پالاتاسىندا ءجۇرىپ جاتقان جۇيەلى ترانسفورماتسيا تۋرالى جان-جاقتى توقتالدى. جاڭا مودەل ناقتى نارىقتىق سۇرانىسقا نەگىزدەلگەن، كاسىپكەرلەردىڭ وڭىرلىك كەرى بايلانىسىنا سۇيەنەتىن اشىق جۇيەنى قالىپتاستىرۋدى كوزدەيدى.
بۇگىندە ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە:
182 اۋداندىق،
165 سالالىق،
بارلىعى 347 كەڭەس قۇرىلعان.
بۇل الاڭدارعا 10 مىڭنان استام كاسىپكەر بىرىگىپ، تاجىريبەسى مەن ۇسىنىستارىن ءبولىسىپ وتىر. كەڭەستەردىڭ ىشىندە ىسكەر ايەلدەر كەڭەسى ەرەكشە ستراتەگيالىق ماڭىزعا يە، سەبەبى ايەلدەردىڭ بەلسەندى پوزيتسياسى رەفورمالاردىڭ ومىرشەڭدىگىن قامتاماسىز ەتەدى.
شاعىن جانە ورتا بيزنەسكە ارنالعان جاڭا باعىتتار
ءبىز وڭىرلەردە سىزدەرمەن بىرگە جيناعان ۇلكەن تاجىريبە، ناقتى دەرەكتەر مەن جەرگىلىكتى ساراپتامانى ەندى ەكى ستراتەگيالىق باعىتقا جۇيەلى تۇردە باعىتتاۋدى ۇسىنامىز، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
ءبىرىنشى باعىت - شاعىن بيزنەسكە ارنالعان فوكۋسقا نەگىزدەلگەن ارنايى باعدارلاما. بۇل باعدارلاما ءار ءوڭىردىڭ ەرەكشەلىگىنە ساي ناقتى ەكونوميكالىق نيشالاردى انىقتاپ، رەسۋرستاردى ءدال سول باعىتتارعا جۇمساۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ەكىنشى باعىت - ورتا بيزنەسكە ارنالعان ينۆەستيتسيالىق تاپسىرىس جۇيەسى. بۇل جەردە نەگىزگى ماقسات - وڭىرلەر مەن ورتالىق اراسىنداعى ستراتەگيالىق جوسپارلاۋدى كۇشەيتۋ، ينۆەستيتسيالىق جوبالاردىڭ ساپاسىن ارتتىرۋ جانە ورتا بيزنەس ءۇشىن ۇزاقمەرزىمدى ءوسىم تراەكتورياسىن قالىپتاستىرۋ.
وسى ەكى باعدارلاما ارقىلى جينالعان تاجىريبە ناقتى شەشىمدەرگە اينالىپ، وڭىرلىك بيزنەس ەكوجۇيەسىنىڭ دامۋىن جاڭا دەڭگەيگە شىعارادى.
«ءبىر اۋىل - ءبىر ءونىم» جوباسىنىڭ ناتيجەسى جانە وڭىرلەردە كورسەتىلىپ كەلگەن بەيقارجىلىق قولداۋ قۇرالدارى ءبىر نارسەنى انىق كورسەتتى: ناقتى فوكۋس بار جەردە - مىندەتتى تۇردە ناتيجە بولادى. سوندىقتان ءبىز وسى تاجىريبەلەردىڭ بارلىعىن بىرىكتىرىپ، ميكرو جانە شاعىن بيزنەسكە ارنالعان ءبىرتۇتاس، ادرەستى قولداۋ باعدارلاماسىن قالىپتاستىرۋدى ۇسىنامىز. بۇل جاڭا باعدارلاما كاسىپكەرلىكتى دامىتۋدىڭ بارلىق نەگىزگى تەتىكتەرىن قامتيدى. اتاپ ايتقاندا:
ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىمدى جەتىلدىرۋ،
قارجىلاندىرۋ مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتۋ،
ءبىلىم بەرۋ، وقىتۋ جانە كاسىبي داعدىلاردى ارتتىرۋعا باعىتتالعان ترەنينگتەر.
كەلەسى جىل ءبىلىم جىلى بولىپ بەلگىلەنگەندىكتەن، ءار اۋدان مەن وكرۋگ ءوز دامۋ باعىتىن ناقتى ايقىنداۋى ءتيىس. بۇل - ەكونوميكالىق قىزمەتتىڭ ءۇش باسىم ءتۇرىن نەگىزگى ماماندانۋ رەتىندە تاڭداۋ جانە حالىقتىڭ ءومىر ساپاسىن جاقسارتۋعا باعىتتالعان ءۇش الەۋمەتتىك باعىتتى بەلگىلەۋ. بارلىق شەشىمدەر تولىق سيفرلىق فورماتتا، اشىق تۇردە راسىمدەلەدى. قولداۋدى كۇشەيتۋ ماقساتىندا: «بايتەرەك» حولدينگى - 100 ميلليارد تەڭگە، جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار - 100 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە قارجى بولەدى. بۇل قاراجات باسىم سالالارداعى تاۋەكەلدەردى تومەندەتىپ، وڭىرلىك كاسىپكەرلەردىڭ قارجىعا قولجەتىمدىلىگىن كەڭەيتەدى، - دەدى رايىمبەك باتالوۆ.
ورتا بيزنەسكە ارنالعان جاڭا ءتاسىل
ال ورتا بيزنەسكە قاتىستى بولەك باعىت قاراستىرىلىپ وتىر. ونىڭ نەگىزگى ماقساتى - وڭىرلەر مەن سالالىق مينيسترلىكتەردەگى ينۆەستيتسيالىق جوسپارلاۋدىڭ ساپاسىن ارتتىرۋ.
بۇل باعىتتا ورتالىق پەن ءوڭىر اراسىندا تەڭ دارەجەلى، ورتاق جاۋاپكەرشىلىك تەتىگى ەنگىزىلەدى. ياعني، بەلگىلى ءبىر ەكونوميكالىق نيشانىڭ دامۋ ستراتەگياسى كاسىپكەرلەردىڭ، سالالىق كەڭەستەردىڭ جانە ساراپشىلاردىڭ قاتىسۋىمەن بىرلەسە ازىرلەنەدى.
جالپى، «بايتەرەك» توبىنىڭ قۇرالدارى ارقىلى 8 تريلليون تەڭگەگە دەيىنگى قارجىلاندىرۋ قاراستىرىلعان. بۇل پروتسەستە ايەل كاسىپكەرلەردىڭ پىكىرى مەن تاجىريبەسى شەشىم قابىلداۋدىڭ ماڭىزدى بولىگىنە اينالماق.
سيفرلىق بيزنەس كارتاسى: ءبارىن بىرىكتىرەتىن پلاتفورما
باتالوۆتىڭ ايتۋىنشا، تسيفرلىق بيزنەس كارتاسى كاسىپكەرلىكتى قولداۋ جۇيەسىندەگى بارلىق شەشىمنىڭ نەگىزگى سيفرلىق ينفراقۇرىلىمىنا اينالادى.
سيفرلىق بيزنەس كارتاسىن ەرەكشە اتاپ وتكىم كەلەدى. بۇل - كاسىپكەرلىكتى قولداۋعا قاتىستى بارلىق شەشىمدى بىرىكتىرەتىن ءبىرىڭعاي تسيفرلىق پلاتفورما. سيفرلىق كارتا مەملەكەتتىك ورگاندارعا وڭىرلەردەگى باسىم باعىتتاردىڭ ناقتى دامۋ ديناميكاسىن، ينۆەستيتسيالاردىڭ قوزعالىسىن، جوبالاردىڭ وزەكتى احۋالىن تولىق كورۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل قۇرال - قولداۋ جۇيەسىنىڭ اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتەتىن، ءتيىمدى باسقارۋ مەن ساپالى شەشىم قابىلداۋدىڭ نەگىزگى ىرگەتاسى بولماق، - دەدى باتالوۆ.
«ايەلدەر - قوعامدى دامىتاتىن ۇلكەن كۇش»
ءسوز سوڭىندا رايىمبەك باتالوۆ قازاقستاندىق كاسىپكەر ايەلدەردى ەل ەكونوميكاسىنىڭ دامۋىنداعى ەرەكشە ءرولى ءۇشىن العىس ءبىلدىردى.
سىزدەر ەلدىڭ ەكونوميكالىق دامۋىنا ۇلەس قوساتىن، قوعامداعى تۇراقتىلىقتى قالىپتاستىراتىن، وتباسىن بىرىكتىرەتىن كۇشسىزدەر. ءبىز بىرگە ءادىل، اشىق جانە ناتيجەگە باعىتتالعان جاڭا كاسىپكەرلىكتى قولداۋ جۇيەسىن قۇرىپ جاتىرمىز، - دەدى ول.