كاسىپكەر الماس ءابدىعاپپاروۆتىڭ جازاسىن وتەۋ ءتارتىبى وزگەردى
الماتى. KAZINFORM - سوت كاسىپكەر الماس ءابدىعاپپاروۆتىڭ جازاسىن وتەۋ ءتارتىبىن وزگەرتتى.
ول ورتاشا قاۋىپسىزدىگى ورتاشا كولونيادان قونىس كولونياسىنا اۋىستىرىلدى.
- الماتى وبلىسى الاتاۋ قالالىق سوتىنىڭ 2025 -جىلعى 9-جەلتوقسانداعى قاۋلىسىمەن سوتتالعان ءابدىعاپپاروۆ الماس التاي ۇلىنىڭ ورتاشا قاۋىپسىزدىك مەكەمەسىنەن ەڭ تومەنگى قاۋىپسىزدىك مەكەمەسىنە اۋىستىرۋ تۋرالى ءوتىنىشحاتى قاناعاتتاندىرىلدى. الماتى وبلىستىق سوتى اپەللياتسيالىق ساتىسىنىڭ 2025 -جىلعى 29-جەلتوقسانداعى قاۋلىسىمەن بۇل شەشىم وزگەرىسسىز قالدىرىلدى، پروكۋروردىڭ جەكە ءوتىنىشحاتى قاناعاتتاندىرىلعان جوق، - دەپ حابارلادى سوتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
سوت اكتىسى زاڭدى كۇشىنە ەندى.
ەسكە سالايىق، كاسىپكەر 2022 -جىلى شىلدەدە 1 ميلليون دوللاردى جىمقىرعانى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىلعان.
سوتتالۋشىنىڭ قىلمىستىق ارەكەتتەرىنەن «AV- Construction» ج ش س-نە 418640000 تەڭگە كولەمىندە ماتەريالدىق زالال كەلگەن. سوت وتىرىسىندا ايىپتالۋشى وزىنە تاعىلعان ايىپ بويىنشا كىناسىن مويىنداماعان.
كەيىنىرەك باس پروكۋراتۋرا الماس ءابدىعاپپاروۆقا قاتىستى ۇكىمنىڭ كۇشىن جويۋدى سۇرادى.