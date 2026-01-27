ق ز
    كاسىپكەر الماس ءابدىعاپپاروۆتىڭ جازاسىن وتەۋ ءتارتىبى وزگەردى

    الماتى. KAZINFORM - سوت كاسىپكەر الماس ءابدىعاپپاروۆتىڭ جازاسىن وتەۋ ءتارتىبىن وزگەرتتى.

    л
    فوتو: almas_abdygapparov / instagram

    ول ورتاشا قاۋىپسىزدىگى ورتاشا كولونيادان قونىس كولونياسىنا اۋىستىرىلدى.

    - الماتى وبلىسى الاتاۋ قالالىق سوتىنىڭ 2025 -جىلعى 9-جەلتوقسانداعى قاۋلىسىمەن سوتتالعان ءابدىعاپپاروۆ الماس التاي ۇلىنىڭ ورتاشا قاۋىپسىزدىك مەكەمەسىنەن ەڭ تومەنگى قاۋىپسىزدىك مەكەمەسىنە اۋىستىرۋ تۋرالى ءوتىنىشحاتى قاناعاتتاندىرىلدى. الماتى وبلىستىق سوتى اپەللياتسيالىق ساتىسىنىڭ 2025 -جىلعى 29-جەلتوقسانداعى قاۋلىسىمەن بۇل شەشىم وزگەرىسسىز قالدىرىلدى، پروكۋروردىڭ جەكە ءوتىنىشحاتى قاناعاتتاندىرىلعان جوق، - دەپ حابارلادى سوتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    سوت اكتىسى زاڭدى كۇشىنە ەندى.

    ەسكە سالايىق، كاسىپكەر 2022 -جىلى شىلدەدە 1 ميلليون دوللاردى جىمقىرعانى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىلعان.

    سوتتالۋشىنىڭ قىلمىستىق ارەكەتتەرىنەن «AV- Construction» ج ش س-نە 418640000 تەڭگە كولەمىندە ماتەريالدىق زالال كەلگەن. سوت وتىرىسىندا ايىپتالۋشى وزىنە تاعىلعان ايىپ بويىنشا كىناسىن مويىنداماعان.

    كەيىنىرەك باس پروكۋراتۋرا الماس ءابدىعاپپاروۆقا قاتىستى ۇكىمنىڭ كۇشىن جويۋدى سۇرادى.

