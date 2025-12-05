ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    16:57, 05 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    كاسپيدى تەرەڭدەتۋ جۇمىسى كەلەسى جىلى باستالاتىن بولدى

    استانا. قازاقپارات - 2026-جىلى كاسپي تەڭىزىن تەرەڭدەتۋ جۇمىستارى باستالادى سوڭعى جىلدارى كاسپي تەڭىزىنىڭ سۋ دەڭگەيىنىڭ تومەندەگەنى بەلگىلى، دەپ حابارلايدى اقتاۋ قالاسى اكىمىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Каспий
    Фото: Ақтау қаласы әкімінің баспасөз қызметі

    وسىعان وراي، «م ا ە ك» ج ش س- ءنىڭ كانالى ارقىلى جەتكىزىلەتىن سۋ مولشەرى ازايعان. ناتيجەسىندە كاسىپورىن قىزمەتى شەكتەلىپ، قالا تۇرعىندارىن ۇزدىكسىز اۋىز سۋمەن جانە ەلەكتر قۋاتىمەن قامتاماسىز ەتە الماۋ قاۋپى تۋىندادى. بۇل تۋرالى ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ اكىمى ن. قيلىبايدىڭ اقتاۋ قالاسى تۇرعىندارىمەن كەزدەسۋىندە قالا اكىمى ءابىلقايىر بايپاقوۆ ايتتى.

    - وسىعان بايلانىستى، قالا اكىمدىگى 2023-جىلى جەرگىلىكتى اۋقىمداعى تابيعي سيپاتتاعى توتەنشە جاعداي جاريالادى. اتالعان ماسەلە بويىنشا اقتاۋ قالاسىنىڭ اكىمدىگى كانالدى تەرەڭدەتۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ ءۇشىن جوبا جاساقتاۋشى مەكەمەنى انىقتاپ، مەملەكەتتىك ساراپتامانىڭ وڭ قورىتىندىسىن الدى. اتالعان جۇمىستار 2026-جىلى باستالىپ، 2 كەزەڭدە جۇزەگە اسپاق، - دەدى ءابىلقايىر بايپاقوۆ.

    بۇدان بۇرىن ماڭعىستاۋدا كاسپيدىڭ تايازدانۋىنا بايلانىستى سۋ الۋ ارناسى تەرەڭدەتىلەتىنىن جازعانبىز.

    تەگ:
    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار