كاسپيدى تەرەڭدەتۋ جۇمىسى كەلەسى جىلى باستالاتىن بولدى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلى كاسپي تەڭىزىن تەرەڭدەتۋ جۇمىستارى باستالادى سوڭعى جىلدارى كاسپي تەڭىزىنىڭ سۋ دەڭگەيىنىڭ تومەندەگەنى بەلگىلى، دەپ حابارلايدى اقتاۋ قالاسى اكىمىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
وسىعان وراي، «م ا ە ك» ج ش س- ءنىڭ كانالى ارقىلى جەتكىزىلەتىن سۋ مولشەرى ازايعان. ناتيجەسىندە كاسىپورىن قىزمەتى شەكتەلىپ، قالا تۇرعىندارىن ۇزدىكسىز اۋىز سۋمەن جانە ەلەكتر قۋاتىمەن قامتاماسىز ەتە الماۋ قاۋپى تۋىندادى. بۇل تۋرالى ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ اكىمى ن. قيلىبايدىڭ اقتاۋ قالاسى تۇرعىندارىمەن كەزدەسۋىندە قالا اكىمى ءابىلقايىر بايپاقوۆ ايتتى.
- وسىعان بايلانىستى، قالا اكىمدىگى 2023-جىلى جەرگىلىكتى اۋقىمداعى تابيعي سيپاتتاعى توتەنشە جاعداي جاريالادى. اتالعان ماسەلە بويىنشا اقتاۋ قالاسىنىڭ اكىمدىگى كانالدى تەرەڭدەتۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ ءۇشىن جوبا جاساقتاۋشى مەكەمەنى انىقتاپ، مەملەكەتتىك ساراپتامانىڭ وڭ قورىتىندىسىن الدى. اتالعان جۇمىستار 2026-جىلى باستالىپ، 2 كەزەڭدە جۇزەگە اسپاق، - دەدى ءابىلقايىر بايپاقوۆ.
بۇدان بۇرىن ماڭعىستاۋدا كاسپيدىڭ تايازدانۋىنا بايلانىستى سۋ الۋ ارناسى تەرەڭدەتىلەتىنىن جازعانبىز.