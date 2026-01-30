كاسىبي باعدارلاۋ تەستىلەۋىنەن 116 مىڭنان استام وقۋشى ءوتتى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلى Mansap Kompasy پلاتفورماسىندا جۇيەلى كاسىبي باعدار بەرۋ جۇمىسىنا باعىتتالعان كاسىبي ءوزىن-ءوزى ايقىنداۋدىڭ سيفرلىق قۇرالى ەنگىزىلدى. جىل قورىتىندىسى بويىنشا پلاتفورمادا 7-11-سىنىپتارداعى 116,5 مىڭ وقۋشى تەستىلەۋدەن ءوتتى.
ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، پايدالانۋشىنىڭ بەلگىلى ءبىر ماماندىققا بەيىمدىلىگىن انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن بۇل سيفرلىق قۇرال جۇمىسشى ماماندىقتار جىلى اياسىندا ءىس-شارالار جوسپارىن ىسكە اسىرۋ شەڭبەرىندە ازىرلەندى.
تەست تۇلعانىڭ قىزىعۋشىلىقتارى مەن بەيىمدىلىگىن باعالاۋدىڭ حالىقارالىق ادىستەمەلەرىن قولدانا وتىرىپ جاسالعان. تەستىلەۋدەن وتكەننەن كەيىن جۇيە ناتيجەلەردى اۆتوماتتى تۇردە تالداپ، پايدالانۋشىعا ماماندىقتار بويىنشا جەكە ۇسىنىمدار قالىپتاستىرىپ ۇسىنادى. سونداي-اق ءتيىستى ماماندىقتار مەن داعدىلاردى مەڭگەرۋ مۇمكىندىكتەرى تۋرالى اقپارات بەرەدى.
جوبا مەملەكەتتىك ورگاندار مەن سالالىق مامانداردىڭ ۆەدومستۆوارالىق ءوزارا ءىس-قيمىلى نەگىزىندە، ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىنىڭ، وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ جانە «ەڭبەك رەسۋرستارىن دامىتۋ ورتالىعى» ا ق-نىڭ قاتىسۋىمەن ىسكە اسىرىلىپ جاتىر.
- Mansap Kompasy ءبىلىم الۋشىلارعا كاسىبي دياگنوستيكا مەن مانساپتى جوسپارلاۋ قۇرالدارىن ۇسىنىپ، الداعى ءبىلىم بەرۋ جانە كاسىبي تراەكتوريانى سانالى تۇردە تاڭداۋعا كومەكتەسەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى «ەڭبەك رەسۋرستارىن دامىتۋ ورتالىعى» ا ق باسقارۋشى ديرەكتورى ەرنات ءجۇنىسوۆ.
الداعى ۋاقىتتا جىل سايىن كەمىندە 100 مىڭ مەكتەپ وقۋشىسى تەستىلەۋدەن ءوتىپ، ۇسىنىمدار الادى دەپ جوسپارلانعان. وسى ماقساتتا وڭىرلىك ۇيلەستىرۋشىلەر مەن كاسىبي باعدار بەرۋشى پەداگوگتار وقىتىلىپ، پايدالانۋشىلاردى سۇيەمەلدەۋ ۇيىمداستىرىلدى. سونداي-اق وڭىرلەر مەن ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى بولىنىسىندە ناتيجەلەردى مونيتورينگتەۋ جانە تالداۋ جۇيەسى ەنگىزىلدى.
2026 -جىلى وقۋشىلاردى قامتۋ اياسىن كەڭەيتۋ جانە قۇرالدى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا قولدانۋدى كەڭەيتۋ جوسپارلانىپ وتىر.
بۇعان دەيىن العاش رەت كاسىبي باعدار بەرۋگە ارنالعان ءبىرىڭعاي ادىستەمەلىك نۇسقاۋلىق ازىرلەنگەنىن جازعان ەدىك.