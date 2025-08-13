ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    11:06, 13 - تامىز 2025 | GMT +5

    كاسپي تەڭىزىن زەرتتەۋگە 305 ميلليون تەڭگە ءبولىندى

     كاسپي تەڭىزىن زەرتتەۋگە ۇكىمەت رەزەرۆىنەن 305 ميلليون تەڭگە ءبولىندى. پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ءتيىستى قاۋلىعا قول قويدى. بۇل قاراجات كاسپي تەڭىزى عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتىن ودان ءارى دامىتۋعا باعىتتالادى.

    Каспий
    Фото: департамент экологии Мангистауский области

    مەكەمە سۋ ايدىنىنىڭ ەكولوگيالىق پروبلەمالارىن كەشەندى زەرتتەۋمەن اينالىسادى. اتاپ ايتقاندا، ينستيتۋت تەڭىز دەڭگەيىن باقىلاپ، بالىق قورىن باعالايدى، ولاردى ساقتاۋ ادىستەرىن ازىرلەيدى. سونداي-اق ونىڭ مىندەتتەرىنە يتبالىقتاردىڭ جاپپاي قىرىلۋ سەبەپتەرىن انىقتاۋ جانە ولاردىڭ پوپۋلياتسياسىن ساقتاۋ ماسەلەلەرى كىرەدى. ماماندار سپۋتنيكتىك مونيتورينگ زەرتحانالارىندا عىلىمي- زەرتتەۋلەر جۇرگىزىپ، سۋ ايدىنىن كەشەندى باقىلاۋمەن اينالىسادى.

    https://24.kz

    تەگ:
    ايماق
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار