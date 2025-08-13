11:06, 13 - تامىز 2025 | GMT +5
كاسپي تەڭىزىن زەرتتەۋگە 305 ميلليون تەڭگە ءبولىندى
كاسپي تەڭىزىن زەرتتەۋگە ۇكىمەت رەزەرۆىنەن 305 ميلليون تەڭگە ءبولىندى. پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ءتيىستى قاۋلىعا قول قويدى. بۇل قاراجات كاسپي تەڭىزى عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتىن ودان ءارى دامىتۋعا باعىتتالادى.
مەكەمە سۋ ايدىنىنىڭ ەكولوگيالىق پروبلەمالارىن كەشەندى زەرتتەۋمەن اينالىسادى. اتاپ ايتقاندا، ينستيتۋت تەڭىز دەڭگەيىن باقىلاپ، بالىق قورىن باعالايدى، ولاردى ساقتاۋ ادىستەرىن ازىرلەيدى. سونداي-اق ونىڭ مىندەتتەرىنە يتبالىقتاردىڭ جاپپاي قىرىلۋ سەبەپتەرىن انىقتاۋ جانە ولاردىڭ پوپۋلياتسياسىن ساقتاۋ ماسەلەلەرى كىرەدى. ماماندار سپۋتنيكتىك مونيتورينگ زەرتحانالارىندا عىلىمي- زەرتتەۋلەر جۇرگىزىپ، سۋ ايدىنىن كەشەندى باقىلاۋمەن اينالىسادى.
https://24.kz