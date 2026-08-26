كاسپي تەڭىزى تارتىلىپ، ماڭعىستاۋ جاعالاۋىندا جاڭا ارال پايدا بولدى
اقتاۋ. KAZINFORM - كاسپي تەڭىزىندەگى سۋ دەڭگەيىنىڭ تومەندەۋىنە بايلانىستى ماڭعىستاۋ وبلىسى اۋماعىندا جاڭا ارال پايدا بولدى. جەرگىلىكتى ماماندار «رىباچي» دەپ اتاعان ارالدىڭ بەينەجازباسى الەۋمەتتىك جەلىدە تارادى.
جاڭا ارال كاسپيدىڭ سولتۇستىك بولىگىندە، سۆياتوي ارالىنىڭ شىعىسىندا، ماڭعىستاۋ وبلىسىنداعى باۋتينو اۋىلىنان شامامەن 30 شاقىرىم جەردە ورنالاسقان.
«Qazaq balyk» رەسپۋبليكالىق بالىق شارۋاشىلىعى جانە اكۆامادەنيەت قاۋىمداستىعىنىڭ ايماقتىق فيليالىنىڭ ديرەكتورى ءارى، ەكو-ساراپشى دانيار اكىمجانوۆتىڭ ايتۋىنشا، تەڭىز سۋىنىڭ تارتىلۋىنا بايلانىستى سوڭعى 4-5 جىلدا شاعىن ارالدار كوبەيگەن.
- بۇل اۋماقتا قۇلالى، مورسكوي، سۆياتوي، پودگورنىي، ءۇشارال، دولگي جانە باسقا دا ارالدار ورنالاسقان. ولاردان بولەك وسىنداي شاعىن ارالدار كوبەيىپ جاتىر، - دەيدى ول.
ەكو ساراپشى جاڭا ارالعا ەكسپەديتسيا ۇيىمداستىرعان. زەرتتەۋ بارىسىندا اۋماقتى جابايى جانۋارلاردىڭ دا مەكەندەي باستاعانى انىقتالعان. مۇندا قاسقىر، قابان جانە بورسىق كەزدەسەدى. ال جاعالاۋ ماڭى بالىقتار مەن قۇستاردىڭ تىرشىلىك ەتۋ ورتاسىنا اينالعان.
ماماندار كاسپيدەگى سۋ دەڭگەيىنىڭ وزگەرۋى ايماقتاعى تابيعي لاندشافتقا اسەر ەتىپ جاتقانىنا الاڭداۋشىلىق تانىتتى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن كاسپي ماڭى ەلدەرى كاسپي ەكوجۇيەسىن ساقتاۋ ءۇشىن كۇش بىرىكتىرەتىنىن حابارلاعان ەدىك.