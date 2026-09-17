كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمىنا جاسالعان شابۋىلدار بيۋجەتكە قالاي اسەر ەتتى؟
استانا. قازاقپارات – كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمىنداعى (ك ق ك) ماسەلەلەر قازاقستانداعى مۇناي ءوندىرۋ مەن ەكسپورت كولەمىنە اسەر ەتكەن فاكتورلاردىڭ ءبىرى بولدى.
بۇل تۋرالى ۇلتتىق ەكونوميكا ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى ازامات امرين مالىمدەدى.
ازامات امرينگە «ك ق ك- عا جاسالعان شابۋىلدار بيۋجەت كىرىسىنە اسەر ەتتى مە؟» دەگەن سۇراق قويىلدى.
«ول جاقتا ءورت تە بولدى. گەوساياسي جاعداي دا اسەر ەتەدى. بىزدە ءوندىرىس كولەمى، ەكسپورت ازايدى. بۇعان ماكروكورسەتكىشتەر، سونىڭ ىشىندە تەڭگە باعامىنىڭ دا اسەرى بارىن كورىپ وتىرمىز»، - دەپ جاۋاپ بەردى ازامات امرين.
ايتا كەتەيىك، بيۋجەت بولجامىنداعى مۇناي باعاسى وزگەرتىلدى. رەسپۋبليكالىق بيۋجەتتىڭ قازىرگى جوباسىندا ءبىر باررەل قۇنى 70 دوللار دەپ بەلگىلەنگەن. بۇل 2026-2028-جىلدارعا ارنالعان بيۋجەتتى جوسپارلاۋ كەزىندەگى، ياعني ءبىر جىل بۇرىن بەكىتىلگەن كورسەتكىشتەن 10 دوللارعا جوعارى.
ازامات امريننىڭ ايتۋىنشا، بيۋجەتتى ەسەپتەۋ كەزىندە حالىقارالىق قارجى ۇيىمدارىنىڭ بولجامدارى، الەمدىك نارىقتاعى جاعداي ەسكەرىلگەن.
كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمى رەسەيدىڭ، ا ق ش- تىڭ، قازاقستاننىڭ جانە باتىس ەۋروپانىڭ ءبىرقاتار ەلىنىڭ وتىن-ەنەرگەتيكا كەشەنىندەگى ءىرى كاسىپورىندارىنىڭ باسىن قوسادى. ك ق ك قازاقستاننىڭ ءۇش ءىرى كەنىشىنەن، ياعني تەڭىز، قاشاعان جانە قاراشىعاناقتان مۇناي تاسىمالدانۋىن قامتاماسىز ەتەدى.