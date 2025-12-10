ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمىنا جاسالعان شابۋىلداردان كەيىن قاشاعان مۇنايى قىتايعا باعىتتالادى

    استانا. KAZINFORM - ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمى (ك ق ك) ينفراقۇرىلىمىنا جاسالعان دروندىق شابۋىلداردان كەيىن قاشاعان كەن ورنىنان وندىرىلەتىن مۇنايدىڭ ەكسپورتتىق باعىتتارىن قايتا قاراۋعا كىرىستى.

    Kazakhstan to redirect oil from Kashagan to China following CPC attacks
    Photo credit: kbv.kz

    مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، ك ق ك- نىڭ تەڭىز تەرمينالىنا جاسالعان شابۋىلدار مۇناي ەكسپورتىن تولىق توقتاتپاعان. قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن ساقتاي وتىرىپ، جۇمىس ىستەپ تۇرعان پورت ينفراقۇرىلىمى ارقىلى جونەلتۋ جالعاسىپ جاتىر.

    - قازىرگى ۋاقىتتا مينيسترلىك جۇك جونەلتۋشىلەرمەن بىرلەسىپ، مۇناي كولەمدەرىن جەدەل تۇردە قايتا ءبولۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر. سونىڭ ىشىندە قاشاعان مۇنايىنىڭ بەلگىلى ءبىر بولىگى قىتايعا باعىتتالدى. احۋال ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ تۇراقتى باقىلاۋىندا بولادى، - دەپ اتاپ ءوتتى ۆەدومستۆودان.

    بۇعان دەيىن كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمىنا جاسالعان شابۋىلعا بايلانىستى قازاقستان نارازىلىق بىلدىرگەن ەدى.

    سونىمەن قاتار كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمى جەلىسىمەن مۇناي تاسىمالداۋ نەگە توقتاتىلعانىن جازعانبىز.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
