كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمىنا جاسالعان شابۋىلداردان كەيىن قاشاعان مۇنايى قىتايعا باعىتتالادى
استانا. KAZINFORM - ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمى (ك ق ك) ينفراقۇرىلىمىنا جاسالعان دروندىق شابۋىلداردان كەيىن قاشاعان كەن ورنىنان وندىرىلەتىن مۇنايدىڭ ەكسپورتتىق باعىتتارىن قايتا قاراۋعا كىرىستى.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، ك ق ك- نىڭ تەڭىز تەرمينالىنا جاسالعان شابۋىلدار مۇناي ەكسپورتىن تولىق توقتاتپاعان. قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن ساقتاي وتىرىپ، جۇمىس ىستەپ تۇرعان پورت ينفراقۇرىلىمى ارقىلى جونەلتۋ جالعاسىپ جاتىر.
- قازىرگى ۋاقىتتا مينيسترلىك جۇك جونەلتۋشىلەرمەن بىرلەسىپ، مۇناي كولەمدەرىن جەدەل تۇردە قايتا ءبولۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر. سونىڭ ىشىندە قاشاعان مۇنايىنىڭ بەلگىلى ءبىر بولىگى قىتايعا باعىتتالدى. احۋال ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ تۇراقتى باقىلاۋىندا بولادى، - دەپ اتاپ ءوتتى ۆەدومستۆودان.
بۇعان دەيىن كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمىنا جاسالعان شابۋىلعا بايلانىستى قازاقستان نارازىلىق بىلدىرگەن ەدى.
سونىمەن قاتار كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمى جەلىسىمەن مۇناي تاسىمالداۋ نەگە توقتاتىلعانىن جازعانبىز.