كاسپي ماڭى ەلدەرىنىڭ سامميتى 2026-جىلدىڭ تامىزىندا يراندا وتەدى
استانا. KAZINFORM - كاسپي تەڭىزى ماسەلەلەرى جونىندەگى ارنايى كوميتەتتىڭ العاشقى وتىرىسى يراندا ءوتتى، دەپ حابارلايدى يرنا.
وتىرىستى يراننىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ قۇقىقتىق جانە حالىقارالىق ىستەر جونىندەگى ورىنباسارى جانە كاسپي تەڭىزى جونىندەگى ارنايى وكىلى كازەم گاريبابادي باسقاردى.
كوميتەت جۇمىسىنا يراننىڭ ءتيىستى اتقارۋشى ورگاندارىنىڭ جوعارى لاۋازىمدى وكىلدەرى قاتىستى.
وتىرىستا كاسپي مەملەكەتتەرى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىققا جانە يراننىڭ ىشكى دايىندىعىنا قاتىستى اۋقىمدى ماسەلەلەر قارالدى.
ولارعا مىنالار كىردى:
جەتىنشى كاسپي سامميتىنە دايىندىق: كەلەسى جىلدىڭ تامىز ايىندا يراندا وتەتىن كاسپي تەڭىزى مەملەكەت باسشىلارىنىڭ جەتىنشى سامميتىن ۇيىمداستىرۋ شارالارى تالقىلاندى.
ايماقتىق كەزدەسۋلەر: قاراشا ايىندا يراننىڭ رەشت قالاسىندا وتەتىن قاتىسۋشى ەلدەردىڭ كاسپي پروۆينتسيالارى گۋبەرناتورلارىنىڭ كەزدەسۋىنە دايىندىعى تالقىلاندى. قۇقىقتىق مارتەبەسى جانە ەكولوگياسى: كاسپي تەڭىزىنىڭ قۇقىقتىق رەجيمىنە قاتىستى سوڭعى جاڭالىقتار، سونداي-اق قورشاعان ورتا ماسەلەلەرى جانە تەگەران كونۆەنتسياسىنىڭ (كاسپي تەڭىزىنىڭ تەڭىز ورتاسىن قورعاۋ جونىندەگى نەگىزدەمەلىك كونۆەنتسيا) ەرەجەلەرىن ىسكە اسىرۋ تالداندى.
كەزدەسۋ سوڭىندا اتقارۋشى ورگانداردىڭ وكىلدەرى كاسپي ايماعىنداعى اتقارىلعان جۇمىستار، بولاشاق جوسپارلار جانە قيىندىقتار تۋرالى ەسەپ ۇسىندى.
ارنايى كوميتەتتىڭ قۇرىلۋى جانە جۇمىسىنىڭ باستالۋى يراننىڭ ماڭىزدى حالىقارالىق كەزدەسۋلەر الدىندا كاسپي تەڭىزىندەگى ىنتىماقتاستىققا، قاۋىپسىزدىككە جانە تۇراقتى دامۋعا باسىمدىق بەرەتىنىن كورسەتەدى.
ايتا كەتەيىك، كاسپي جاعالاۋى مەملەكەتتەرىنىڭ بەسىنشى سامميتى قازاقستاننىڭ اقتاۋ قالاسىندا ءوتتى. التىنشى سامميت تۇرىكمەنستاندا ءوتتى.