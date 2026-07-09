كاسپي جاعالاۋىنداعى جارتاستا نە سالىنىپ جاتىر
اقتاۋ. KAZINFORM - كاسپي جاعالاۋىنداعى جارتاستى سوقپاق اۋماعىندا جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇمىس تۇرعىندار اراسىندا ءتۇرلى بولجام تۋعىزدى. الەۋمەتتىك جەلىدە بۇل جەردە كوممەرتسيالىق نىسان سالىنىپ جاتىر دەگەن پىكىرلەر تاراعاننان كەيىن اقتاۋ اكىمدىگى رەسمي تۇسىنىكتەمە بەردى.
اكىمدىكتىڭ مالىمەتىنشە، 4ا شاعىناۋدانىنداعى جارتاستى سوقپاقتا ورنالاسقان ۇڭگىردە ەشقانداي كوممەرتسيالىق قۇرىلىس جۇرگىزىلىپ جاتقان جوق.
- قازىرگى ۋاقىتتا مۇندا ينجەنەرلىك ىزدەستىرۋ جانە جوندەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. وسىعان بايلانىستى ۇڭگىرگە كىرۋ ۋاقىتشا شەكتەلدى. بۇل شارا تۇرعىندار مەن قالا قوناقتارىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا قابىلداندى. جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتقان كەزەڭدە ۇڭگىردىڭ جەكەلەگەن بولىكتەرىنىڭ وپىرىلىپ قۇلاۋ قاۋپى جانە كەلۋشىلەردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا قاۋىپ توندىرەتىن وزگە دە فاكتورلار بار، - دەپ حابارلادى قالا اكىمدىگى.
وسىعان بايلانىستى اۋماققا قورعانىس قورشاۋلارى، اقپاراتتىق تاقتايشالار مەن ەسكەرتۋ بەلگىلەرى ورناتىلعان. اكىمدىكتىڭ مالىمەتىنشە، ۇڭگىردىڭ قازىرگى جاي-كۇيى قوسىمشا كەشەندى زەرتتەۋدى قاجەت ەتەدى.
- ساراپتامالىق تەكسەرۋ ناتيجەسىنە سايكەس، ونى ساقتاۋ جانە كەلۋشىلەر ءۇشىن قاۋىپسىز قولجەتىمدىلىكتى قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەسى بويىنشا شەشىم قابىلدانادى، - دەلىنگەن رەسمي حابارلامادا.
اقتاۋ اكىمدىگى تۇرعىندار مەن قالا قوناقتارىن ۋاقىتشا شەكتەۋلەرگە تۇسىنىستىكپەن قاراپ، قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن ساقتاۋعا شاقىردى.
بۇعان دەيىن ءتۇپقاراعان اۋدانىنداعى قاپام اتا جارتاستى مەشىتىنىڭ كىرەبەرىسىنە ورناتىلعان پلاستيك تەرەزە مەن ەسىك الىنىپ، تاريحي نىساننىڭ باستاپقى كەلبەتى قالپىنا كەلتىرىلگەنىن جازعان ەدىك.