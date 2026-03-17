كاستينگ ءۇشىن ميلليوندار: الماتىداعى كينوستۋديا توڭىرەگىندە داۋ تۋىندادى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا Jan Production جەكەمەنشىك كينوستۋدياسىنا قاتىستى تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر.
تەرگەۋدىڭ باستالۋىنا بالالارىن قوماقتى قارجى تولەپ كاستينگكە قاتىستىرعان اتا-انالاردىڭ ارىزى سەبەپ بولعان. ولاردىڭ ايتۋىنشا، كاستينگ ءۇشىن ميلليوندار تولەنبەسە، كينوجوبا جۇزەگە اسىرىلماعان.
بۇل باستاما بىلتىر الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى جارنامادان كەيىن كەڭىنەن تانىلدى.
بەينەروليكتەردە قازاقستاندىق اكتەرلەر بالالاردى بىرەگەي كينوجوباعا شاقىردى.
قاتىسۋشىلارعا كينو ءتۇسۋ، كينوتەاترداعى پرەمەرا جانە ليمۋزينمەن سەرۋەندەۋ ۋادە ەتىلدى.
سول كەزدە اتا-انالاردىڭ ءبىرى تۇسىرىلىمگە قاتىسۋ ءۇشىن 1,5 ميلليون تەڭگەگە دەيىن قاراجات سۇرالىپ جاتقانىن ايتىپ، ونىڭ قاۋپى تۋرالى اشىق ەسكەرتكەن بولاتىن.
كەيىنىرەك ەسىمى ستۋديا اتاۋىمەن بايلانىستىرىلعان قازاقستاندىق اكتەر جان بايجانبايەۆ كومپانيانىڭ يەسى نەمەسە نەگىز قالاۋشىلاردىڭ ءبىرى ەمەس ەكەنىن، سونداي-اق كاستينگتەردى ۇيىمداستىرۋعا قاتىسى جوق ەكەنىن مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، اتالعان جوبالارمەن تەك اكتەر رەتىندە جۇمىس ىستەپ، امباسسادور رەتىندە ونەر كورسەتكەن. ال كومپانيا اتاۋىن ونىڭ شىعارماشىلىعىن ۇناتاتىن كينوستۋديا يەسى تاڭداعان.
سونداي-اق جان بايجانبايەۆ پروداكشننىڭ باعا ساياساتىنان حابارى جوقتىعىن جانە تەك ءوزىنىڭ كاسىبي قىزمەتىمەن اينالىساتىنىن اتاپ ءوتتى.
الماتى قالاسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى اتالعان دەرەك بويىنشا «الاياقتىق» بابىمەن قىلمىستىق ءىس قوزعالعانىن حابارلادى. قازىرگى ۋاقىتتا تەرگەۋشىلەر ستۋديا باسشىلىعى مەن قىزمەتكەرلەرىنەن جاۋاپ الۋعا كىرىسكەن. الدىن الا مالىمەتتەر بويىنشا جۇزگە جۋىق ادام بوستاندىق اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسىنا ارىز تۇسىرۋگە نيەتتى. ەگەر ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ كىناسى دالەلدەنسە، كومپانيا باسشىسى جەتى جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرىلۋى مۇمكىن.