كارىم ءماسىموۆتىڭ سامۋراي قىلىشى قانشا مىڭ تەڭگەگە ساتىلعانى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - قايتارىلعان اكتيۆتەردى باسقاراتىن كومپانيا بۇرىن تاركىلەنگەن مۇلىكتى، سونىڭ ىشىندە ءساندى ساعاتتار، زەرگەرلىك بۇيىمدار جانە اكسەسسۋارلاردى ساتىلىمعا شىعاردى.
اۋكسيونعا بارلىعى قۇنى 520 ميلليون تەڭگەدەن اساتىن 42 ءساندى زات قويىلدى. الەمدىك برەندتەردىڭ زەرگەرلىك بۇيىمدارى مەن ساعاتتاردىڭ كوبى ساتىپ الۋشىلارىن تاپپادى.
ساتىلعان جالعىز زات - ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ (ۇ ق ك) بۇرىنعى باسشىسى كارىم ءماسىموۆتىڭ ۇيىنەن الىنعان «قىنابىنداعى سامۋراي قىلىشى» بولدى. ونىڭ ساتۋ باعاسى 540 مىڭ تەڭگە.
بۇعان دەيىن قىلىشتار، مونەتالار جانە باسقا دا قايتارىلعان اكتيۆتەر اۋكسيوندا 10 ميلليون تەڭگەگە ساتىلعان.
سونداي-اق كارىم ءماسىموۆتىڭ استاناداعى ءزاۋلىم سارايى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنە بەرىلگەنىن جازعان بولاتىنبىز.
ايتا كەتسەك، بيىل 10-اقپاندا كارىم ءماسىموۆتىڭ استاناداعى ءزاۋلىم سارايى 1,8 ميلليارد تەڭگەگە ساتىلىمعا شىعارىلعان ەدى.
الايدا 25-اقپاندا وتكەن اۋكسيوندا كارىم ءماسىموۆتىڭ ءزاۋلىم سارايىن ەشكىم ساتىپ المادى.
ناۋرىز ايىندا كارىم ءماسىموۆتىڭ ءزاۋلىم سارايى قايتا ساتىلىمعا قويىلدى.
ەرەجەگە سايكەس، اۋكسيون جەڭىمپازى اۋكسيون اياقتالعاننان كەيىن 10 جۇمىس كۇنى ىشىندە ساتۋشىمەن مامىلە جاساسۋى كەرەك. جەڭىمپاز اكتيۆتى تەك قاراجات ساتۋشىنىڭ شوتىنا تولىق ەسەپتەلگەننەن كەيىن عانا الادى.
ساتۋدان تۇسكەن قاراجات ارنايى مەملەكەتتىك قورعا اۋدارىلادى، ونىڭ قاراجاتى ءبىلىم بەرۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ، ينفراقۇرىلىم سالالارىنداعى الەۋمەتتىك ماڭىزدى جوبالاردى قارجىلاندىرۋعا جانە ازاماتتاردىڭ الەۋمەتتىك جاعىنان وسال ساناتتارىن قولداۋعا جۇمسالادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ بۇرىنعى ءتوراعاسى كارىم ءماسىموۆ 2022-جىلى 8-قاڭتاردا ۇستالدى.