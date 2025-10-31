كاريب جاعالاۋىندا «مەليسسا» داۋىلى 49 ادامنىڭ ءومىرىن قيدى
استانا. KAZINFORM - «مەليسسا» داۋىلى بەرمۋد ارالدارىنىڭ سولتۇستىك-باتىسىنا قاراي جىلجىپ، ءجۇرىپ وتكەن جولىندا كەم دەگەندە 49 ادامنىڭ ءومىرىن قيدى، دەپ حابارلايدى Independent.
بەرمۋد ارالدارىندا 2-ساناتتى داۋىل تۋرالى ەسكەرتۋ جاريالاندى. ۇلتتىق داۋىل ورتالىعىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، جۇما كۇنى ساعاتىنا 100 ميل (160 ك م/ساعات) جىلدامدىقپەن سوققان جەلدىڭ جىلدامدىعى السىرەۋى مۇمكىن.
«مەليسسا» داۋىلىنان قازا تاپقاندار سانى زالال كولەمىن باعالاعان سايىن ارتىپ كەلەدى.
گايتي بيلىگى بالالاردى قوسا العاندا، كەم دەگەندە 30 ادام قازا تاپقانىن مالىمدەدى. يامايكادا 19 ادام قازا تاپتى. كۋبادا قازا تاپقاندار تۋرالى حابارلانعان جوق، ءبىراق ارال قاتتى جاپا شەككەن.
ا ق ش «مەليسسا» داۋىلىنان زارداپ شەككەندەرگە كومەكتەسۋ ءۇشىن كاريب تەڭىزىنە اپاتتارعا جاۋاپ بەرۋ توپتارىن جىبەرەتىنىن مالىمدەدى.
داۋىل كاريب تەڭىزىندە تىركەلگەن ءۇشىنشى ەڭ كۇشتى داۋىل بولدى.
بۇعان دەيىن داۋىل يامايكا مەن كۋباعا سوعىپ، گايتي مەن دومينيكان رەسپۋبليكاسىندا جاپپاي ەۆاكۋاتسياعا سەبەپ بولعانى ايتىلعان.