كۆادروسيكلدى باسقارا الماي قالعان: 22 جاستاعى قىز وقيعا ورنىندا مەرت بولدى
استانا. KAZINFORM - اقمولا وبلىسىنىڭ بۋراباي اۋدانىندا كۆادروسيكلدىڭ قاتىسۋىمەن بولعان جول-كولىك وقيعاسىنان 22 جاستاعى استانا تۇرعىنى قازا تاپتى. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى حابارلادى.
اقمولا وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، اتالعان دەرەك بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ باستالعان.
الدىن الا مالىمەتكە سايكەس، 7-شىلدە كۇنى زەلەنىي بور مەن بۋراباي كەنتتەرىنىڭ اراسىنداعى اۆتوجولدا كۆادروسيكل تىزگىندەگەن 22 جاستاعى ەلوردا تۇرعىنى كولىكتى باسقارا الماي قالعانى سەبەپتى اۋدارىلىپ قالعان. اۋىر جاراقات العان بويجەتكەن وقيعا ورنىندا كوز جۇمدى.
كۆادروسيكلدە بىرگە بولعان 2007 -جىلى تۋعان استانا قالاسىنىڭ تۇرعىنى مەديتسينالىق كومەككە جۇگىندى.
وقيعاعا بايلانىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. تەرگەۋ بارىسىندا جول اپاتىنىڭ بارلىق ءمان-جايى انىقتالىپ جاتىر. سونداي-اق كۆادروسيكلدەردى جالعا بەرۋ پۋنكتىنىڭ قىزمەتى، موتوكولىكتى جالعا بەرۋ كەزىندەگى قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنىڭ ساقتالۋى جانە قايعىلى وقيعاعا اسەر ەتۋى مۇمكىن وزگە دە سەبەپتەر تەكسەرىلىپ جاتىر.
وسىعان بايلانىستى پوليتسيا ءوڭىر تۇرعىندارى مەن قوناقتارىن كۆادروسيكلدەر مەن وزگە دە موتوكولىكتەردى پايدالانۋ كەزىندە قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىردى.
ۆەدومستۆو وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، جولعا شىعار الدىندا كولىكتىڭ تەحنيكالىق جارامدىلىعىن تەكسەرىپ، مىندەتتى تۇردە قورعانىس قۇرالدارىن كيۋ، قاۋىپسىز جىلدامدىقتى ساقتاۋ جانە بەلگىلەنگەن تالاپتاردى بۇزباۋ قاجەت. بۇل قاراپايىم ەرەجەلەر ادام ءومىرى مەن دەنساۋلىعىن ساقتاۋعا كومەكتەسەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن بۋراباي اۋدانىندا قاردا جۇرەتىن كولىك اعاشقا سوعىلىپ، جولاۋشى قىز اۋىر جاراقات الىپ، كوماعا تۇسكەن بولاتىن. كەيىن اقمولا وبلىسىنىڭ دارىگەرلەرى 25 جاستاعى بويجەتكەننىڭ ءومىرى ءۇشىن توعىز كۇن كۇرەسكەنىمەن، ونى امان الىپ قالۋ مۇمكىن بولمادى. وسى وقيعادان كەيىن وڭىردە قاردا جۇرەتىن كولىكتەر مەن كۆادروسيكلدەردى پايدالانۋعا قاتىستى كەشەندى تەكسەرىس جۇرگىزىلگەن ەدى.