12:06, 07 - قاڭتار 2026 | GMT +5
كارتيناداعى تاعدىر
استانا. قازاقپارات - ادام ميى ەستىگەنىنەن گورى كوزبەن كورگەنىنە تەز سەنەدى. ميدىڭ بۇل قاسيەتى كەي جاعدايدا ءومىردى جەڭىلدەتسە، كەيدە ونى كۇردەلەندىرىپ جىبەرەدى. ويتكەنى كورگەن بەينە ءبىر ساتتە-اق سانادا ورنىعىپ، ۇزاق ۋاقىت وزگەرمەي قالادى.
مىسالى، سۋرەتشى ەدگار دەگانىڭ كارتيناسىنا كەيىپكەر بولعان اكتريسا ەلەن اندرە كوپشىلىكتىڭ جادىندا سول وبرازبەن قالىپ قويعان. 1876 -جىلى سالىنعان «ابسەنت» كارتيناسىندا ول شارشاپ شاراپ ءىشىپ وتىرعان، ومىردەن تۇڭىلگەن ايەل رەتىندە بەينەلەنەدى. بۇل جاي كوركەم وبراز بولاتىن. الايدا كورەرمەندەر ونى ءرول رەتىندە ەمەس، اكتريسانىڭ شىنايى بولمىسى رەتىندە قابىلداعان. اكتريسا ءبىر عانا كارتينانىڭ اسەرىنەن ءومىر بويى شاراپ ىشپەيتىندىگىنە ادامداردى سەندىرە الماعانىن ايتادى.
ايتولعان ءجۇنىسحان
