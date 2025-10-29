كارتوپ تاپشىلىعى بولمايدى - ۆيتسە-ءمينيستر
استانا. KAZINFORM - بيىل ەلىمىزدە 3 ميلليون تونناعا جۋىق كارتوپ جينالدى. بۇل تۋرالى اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە-ءمينيسترى ازات سۇلتانوۆ ايتتى.
- بيىل القاپتاردان 3 ميلليون تونناعا جۋىق كارتوپ جينالدى. تۇتىنۋدىڭ مەديتسينالىق نورماسىنا سايكەس، ىشكى نارىقتى تولىقتاي قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن 2 ميلليون توننا كارتوپ قاجەت. وزدەرىڭىز دە بىلەسىزدەر، وتكەن جىلى كارتوپىمىزعا ۇلكەن سۇرانىس بولىپ، بۇل جايت ىشكى نارىقتاعى باعاعا اسەرىن تيگىزگەن بولاتىن. سوندىقتان ۇيىمداستىرىلعان شارۋاشىلىقتار بيىل وتكەن جىلعا قاراعاندا كارتوپتى كوبىرەك كولەمدە ەكتى. سوعان وراي جينالعان 3 ميلليون توننا ءونىم ىشكى نارىقتى تولىقتاي قامتاماسىز ەتۋمەن قاتار ءبىر بولىگىن ەكسپورتقا جىبەرۋگە دە جەتكىلىكتى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا وراي.
سونىمەن قاتار ول ىشكى نارىقتا كارتوپ جەتكىلىكتى بولعانمەن ماۋسىمارالىق كەزەڭدە يمپورتتالاتىنىن جاسىرعان جوق. ءبىراق ونىڭ كولەمى جىلدان جىلعا ازايىپ كەلە جاتقانىن ايتتى.
- ستاتيستيكادان كورىپ وتىرمىز، كارتوپ يمپورتى جىل سايىن قىسقارىپ كەلە جاتىر. وتكەن جىلدىڭ قورىتىندىسىندا وسى ماۋسىمعا شامامەن 15 مىڭ توننا اكەلدىك. بۇل ۇلكەن كولەم ەمەس. ءبىر كەزدەرى 50-60 مىڭ توننا كارتوپ اكەلەتىنبىز، - دەدى ازات سۇلتانوۆ.