كارتوپ ۇرلاپ وسكەن جىگىت. «رەال» 100 ميلليون ەۋروعا ساتىپ الىپ جاتقان فۋتبولشى كىم؟
استانا. INFORMSPORTS - سوڭعى كۇندەردەگى ەۋروپالىق فۋتبولداعى ەڭ ۇلكەن جاڭالىقتاردىڭ ءبىرى - مادريدتىك «رەالدىڭ» گەرمانيانىڭ «لەيپتسيگ» كلۋبىندا ونەر كورسەتكەن 19 جاستاعى قانات شابۋىلشىسى يان ديوماندتى ءوز قاتارىنا قوسۋعا ۇمتىلۋى بولدى.
جاس ويىنشى ءۇشىن تالاسقا انگليانىڭ «ليۆەرپۋلى» مەن فرانسيانىڭ «پاري سەن- جەرمەنى» دە ارالاسقانىمەن، سوڭعى ساتتە يسپاندىق الپاۋىت بارىنەن وزىپ شىقتى. ترانسفەر جونىندەگى بەدەلدى ينسايدەر فابريتسيو رومانو كەلىسىمنىڭ اياقتالعانىن حابارلاسا، فلوريان پلەتتەنبەرگ كەلىسسوزدەردىڭ ءالى جالعاسىپ جاتقانىن ايتتى. ال دەۆيد ورنشتەين مامىلەنىڭ جاقىن كۇندەرى رەسمي تۇردە جاريالانۋى ىقتيمال ەكەنىن جەتكىزدى.
سوڭعى ەكى ماۋسىمدا ەشقانداي ءىرى جۇلدە جەڭە الماعان «رەال» وسى جازدا قۇرامىن تۇبەگەيلى كۇشەيتۋگە كىرىستى. كوماندا مارك كۋكۋرەليا، يبرايما كوناتە، دەنزەل دۋمفريس جانە بەرناردۋ سيلۆا سەكىلدى تاجىريبەلى فۋتبولشىلاردى قاتارعا قوستى. سونىمەن قاتار رودريدىڭ دە مادريدتىك كلۋبقا اۋىسۋى مۇمكىن دەگەن اقپارات تاراۋدا. وسىنداي جۇلدىزداردىڭ اراسىندا ەڭ جاس ءارى ەڭ قىزىقتى ترانسفەر - يان ديوماند.
باسقا جاڭا ويىنشىلار ءوز دەڭگەيىن ەۋروپانىڭ ەڭ جوعارى ارەنالارىندا دالەلدەپ ۇلگەرگەن بولسا، ديوماندتىڭ كاسىبي مانسابى ەندى عانا قارقىن الىپ كەلەدى. ول «لەيپتسيگكە» دەيىن يسپانيانىڭ «لەگانەس» كلۋبى ساپىندا نەبارى ون ماتچ وتكىزگەن. سوندىقتان ونىڭ جوعارى دەڭگەيدەگى تاجىريبەسى ءبىر جارىم ماۋسىمعا دا جەتپەيدى. سوعان قاراماستان، نەمىس بۋندەسليگاسىنداعى العاشقى تولىققاندى ماۋسىمىنىڭ ءوزى ەۋروپانىڭ جەتەكشى كلۋبتارىنىڭ نازارىن اۋدارۋعا جەتكىلىكتى بولدى.
بىلتىرعى ماۋسىمدا يان گەرمانيا چەمپيوناتىندا 12 گول سوعىپ، 8 ناتيجەلى پاس بەردى. بارلىعى 20 ناتيجەلى ارەكەت جاساعانىمەن، بۇل كورسەتكىش بويىنشا ول ليگانىڭ ۇزدىگى اتانعان جوق. حارري كەين، مايكل وليسە جانە لۋيس دياس سەكىلدى شابۋىلشىلار بۇدان دا جوعارى ناتيجە كورسەتتى. ءتىپتى دەنيز ۋنداۆ پەن كريستوف باۋمگارتنەر سياقتى فۋتبولشىلار دا وسى كورسەتكىشكە جاقىندادى. ءوز كومانداسىندا دا ديوماند «گول+پاس» جۇيەسى بويىنشا ءبىرىنشى ورىنعا شىقپادى. دەگەنمەن ماماندار ونىڭ قۇندىلىعى قاراپايىم ستاتيستيكادان الدەقايدا جوعارى ەكەنىن ايتادى.
يان ديوماندتىڭ باستى ەرەكشەلىگى - دوپپەن جوعارى جىلدامدىقتا ەركىن ويناۋى. ول قارسىلاستارىنىڭ بىرنەشەۋىن قاتارىنان الداپ ءوتىپ، قاۋىپتى شابۋىل ۇيىمداستىرا الادى. بۇل قاسيەتى اسىرەسە بۋندەسليگادا ەرەكشە كوزگە ءتۇستى. «اينتراحتقا» قارسى كەزدەسۋدە ول الاڭنىڭ ءوز جارتىسىنان باستاپ شامامەن قىرىق مەتر بويى بىرنەشە قورعاۋشىنى ارتتا قالدىرىپ، كەرەمەت گول سوقتى. مۇنداي ەپيزودتار ونىڭ تابيعي جىلدامدىعى مەن تەحنيكاسىنىڭ قانشالىقتى جوعارى دەڭگەيدە ەكەنىن كورسەتتى.
Opta ستاتيستيكالىق پلاتفورماسىنىڭ مالىمەتىنە سايكەس، وتكەن ماۋسىمدا ديوماند ءار 90 مينۋتتاعى ءساتتى دريبلينگ سانى بويىنشا بۋندەسليگانىڭ بارلىق فۋتبولشىلارى اراسىندا ءبىرىنشى ورىن الدى. ول قارسىلاسىن قىسقا قاشىقتىقتا دا، ۇزاق سپرينتتە دە وڭاي ارتتا قالدىرادى. جالعان قوزعالىستار ارقىلى قورعاۋشىلاردىڭ تەپە-تەڭدىگىن بۇزىپ، كوز ىلەسپەس جىلدامدىقپەن العا ۇمتىلادى. ونىڭ ويىنىن باقىلاعان كەزدە اينالاسىنداعى فۋتبولشىلار ءبىر جىلدامدىقپەن قوزعالىپ جاتقانداي كورىنەدى دە، ديوماند مۇلدە باسقا قارقىنمەن وينايدى.
سونىمەن بىرگە يان دوپتى العا الىپ ءجۇرۋ كورسەتكىشى بويىنشا دا بۋندەسليگانىڭ ۇزدىگى اتاندى. ول ماۋسىم بارىسىندا دوپپەن جالپى 4066 مەتر العا جىلجىعان. بۇل تەك دريبلينگتىڭ عانا ەمەس، ويىنشىنىڭ كەڭىستىكتى دۇرىس پايدالانىپ، شابۋىلدى ءوز كۇشىمەن وربىتە الاتىنىنىڭ دالەلى. وسى كورسەتكىش بويىنشا ۇزدىك ۇشتىككە تەك ورتالىق قورعاۋشىلار نيكو ەلۆەدي مەن ەدمون تاپسوبا ەنگەنىمەن، ولاردىڭ العا شىعۋى كوبىنە بوس كەڭىستىكتە جۇزەگە اسسا، ديوماند مۇنداي ارەكەتتەردى قارسىلاستىڭ بەلسەندى قىسىمىنا قاراماستان ورىندايدى.
جىلدام ءارى تەحنيكالىق شەبەرلىگى جوعارى فۋتبولشىلاردىڭ كوپشىلىگى پاس بەرۋدە قيىندىق كورەتىنى بەلگىلى. الايدا ديوماند بۇل جاعىنان دا ەرەكشەلەنەدى. كەيدە ول جەكە شەبەرلىگىنە تىم سەنىپ كەتەتىنى راس، ءبىراق كوپ جاعدايدا سەرىكتەستەرىن جاقسى بايقاپ، ءدال ۋاقىتىندا پاس بەرەدى. بىلتىرعى ماۋسىمدا ونىڭ كۇتىلەتىن ناتيجەلى پاس كورسەتكىشى (xA) 10,1 بولدى. بۇل كورسەتكىش بويىنشا ول بۇكىل بۋندەسليگادا العاشقى بەستىككە ەندى. ەگەر ارىپتەستەرى ءوز مۇمكىندىكتەرىن تولىق پايدالانعاندا، ونىڭ ناتيجەلى پاستارى الدەقايدا كوپ بولار ەدى.
ديوماند وتكەن جىلدىڭ جازىندا-اق «لەيپتسيگتىڭ» وقۋ-جاتتىعۋ جيىندارىندا ەرەكشە كوزگە ءتۇستى. كەيىن «اينتراحتقا» قارسى كەزدەسۋدە حەت-تريك جاساپ، گەرمانيانىڭ ايگىلى Bild باسىلىمىنان ەڭ جوعارى باعا الدى. ماۋسىم اياقتالعان سوڭ ول بۋندەسليگانىڭ ۇزدىك جاس دەبيۋتانتى اتاندى.
بۇگىندە كوپتەگەن كلۋبتار ونىڭ سوڭىنان جۇگىرىپ جۇرگەنىمەن، بۇرىن ءبارى بىردەي ونىڭ قابىلەتىنە سەنگەن جوق. يان كەزىندە «چەلسي»، «كريستال پەلاس»، «بورنمۋت»، «رەيندجەرس»، «وليمپياكوس» جانە ا ق ش-تاعى بىرنەشە كلۋبتىڭ قوسالقى قۇرامدارىندا قارالىمنان وتكەن. ءبىراق ەشقايسىسى وعان كاسىبي كەلىسىمشارت ۇسىنباعان.
ديوماندتىڭ ايتۋىنشا، «كريستال پەلاستاعى» سىناق كەزىندە مايكل وليسە مەن ەبەرەچي ەزە وعان: «سەن وتە مىقتى ويىنشىسىڭ» دەپ قولداۋ بىلدىرگەن. سوعان قاراماستان كەلىسىمشارت ۇسىنىلماعان. ۆيزاسىنىڭ مەرزىمى اياقتالعان سوڭ ول كوت-د’يۆۋارعا كوزىنە جاس الىپ ورالۋعا ءماجبۇر بولدى.
ياننىڭ بالالىق شاعى وتە اۋىر جاعدايدا ءوتتى. ول اشتىقتى، جوقشىلىقتى ءوز كوزىمەن كوردى. ءوز ەستەلىكتەرىندە بالا كەزىندە دوستارىمەن بىرگە تاماق تابۋ ءۇشىن اۋىلداعى ەگىستىكتەن كارتوپ ۇرلاعاندارىن جاسىرماي ايتادى. كەيدە بالالار دۇكەن يەسىن الداپ تۇرعاندا، وزگەلەرى ەكى-ەكىدەن كارتوپ الىپ قاشاتىن بولعان. سول سەبەپتى قاراپايىم قايناتىلعان كارتوپ بۇگىنگە دەيىن ونىڭ ەڭ سۇيىكتى اسى بولىپ قالا بەرگەن. ال العاشقى شىنايى فۋتبول بۋتساسىن العان كۇنى ونى شەشپەي، سول كۇيى ۇيىقتاپ كەتكەنىن ەسكە الادى. سەبەبى بۇعان دەيىن پلاستيكتەن جاسالعان اق سانداليمەن عانا فۋتبول ويناعان. ءتىپتى قازىر دە تۋعان جەرىنە بارعان سايىن سول سانداليمەن دوپ تەبۋدى داستۇرگە اينالدىرعان.
ونىڭ ومىرىندەگى ەڭ اۋىر سوققى - وزىنە ەڭ كوپ سەنگەن اپكەسى روكسانانىڭ قازاسى بولدى. يان كاسىبي دەڭگەيدەگى العاشقى ماتچىن يسپانيا چەمپيوناتىندا ءدال مادريدتىك «رەالعا» قارسى وتكىزگەننەن كەيىن بىرنەشە اپتا وتكەن سوڭ، اپكەسى كەش بارىسىندا بەلگىسىز زات قوسىلعان سۋسىن ءىشىپ، قايتىس بولعان. بۇل قايعى جاس فۋتبولشىنىڭ ومىرىنە وشپەس ءىز قالدىردى.
روكسانا ۇنەمى باۋىرىنىڭ الەمدەگى ەڭ ۇزدىك فۋتبولشىلاردىڭ بىرىنە اينالاتىنىن ايتىپ جۇرەتىن. سول سەبەپتى يان كەيىنىرەك جاريالاعان اشىق حاتىندا وعان ارناپ: «مەن سەنىڭ ايتقانىڭنىڭ راس ەكەنىن دالەلدەيمىن نەمەسە سوعان جەتۋگە تىرىسىپ جانىمدى سالامىن» دەپ جازدى.
بۇگىندە ءدال سول ارمان ورىندالۋعا ءبىر قادام قالدى. ەگەر يان ديوماند راسىمەن مادريدتىك «رەالدىڭ» جەيدەسىن كيسە، بۇل تەك تالانتتى فۋتبولشىنىڭ جاڭا كلۋبقا اۋىسۋى عانا ەمەس، جوقشىلىقتان باستالىپ، الەمدىك فۋتبولدىڭ شىڭىنا جەتكەن ەرەكشە تاعدىردىڭ جاڭا تاراۋى بولماق. ونىڭ جىلدامدىعى، دريبلينگى، شابۋىلدى ۇيىمداستىرۋ قابىلەتى مەن قايسار مىنەزى ونى قازىرگى فۋتبولداعى ەڭ پەرسپەكتيۆالى جاس ويىنشىلاردىڭ بىرىنە اينالدىرىپ وتىر. سوندىقتان الداعى جىلدارى يان ديوماندتىڭ ەسىمى الەمدىك فۋتبولدىڭ ەڭ ۇلكەن جۇلدىزدارىنىڭ قاتارىنان كورىنۋى ابدەن مۇمكىن.