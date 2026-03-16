كارديولوگ پايدالى تاڭعى استىڭ قانداي بولۋى كەرەگىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - دارىگەردىڭ ايتۋىنشا، پايدالى تاڭعى اس قۇرامىندا جۇمىرتقا بولۋى كەرەك. كارديولوگ اۋرەليو روحاس تاڭعى اسقا مىندەتتى تۇردە تۇتىنۋ قاجەت پايدالى تاعامداردى اتادى. دارىگەردىڭ ايتۋىنشا، پايدالى تاڭعى اس قۇرامىندا جۇمىرتقا بولۋى كەرەك. ويتكەنى ونىڭ قۇرامىندا اقۋىز كوپ. بۇل ۇزاق ۋاقىتقا توق جۇرۋگە جانە تابەتتى رەتتەۋگە كومەكتەسەدى.
سونداي-اق، مامان تاڭەرتەڭ جاڭعاق پەن اۆوكادو جەۋگە كەڭەس بەرەدى. بۇل ونىمدەر اعزانى پايدالى مايلارمەن قامتاماسىز ەتىپ، ميدىڭ جۇمىسىن جاقسارتادى. كارديولوگتىڭ سوزىنشە، تاڭعى اسقا كوكجيدەك، كيۆي جانە تاڭقۋراي سياقتى جەمىستەردى دە قوسقان دۇرىس. ولاردىڭ قۇرامىندا اعزاعا قاجەت جاسۇنىق، انتيوكسيدانتتار، مينەرالدار جانە س، ۆ، ك دارۋمەندەرى بار.
ال ايران ىشەكتەگى پايدالى ميكروفلورانىڭ قالىپتى جۇمىس ىستەۋىنە وڭ اسەر ەتەدى. سونىمەن قاتار، تۇتاس ءداندى نان قانداعى قانت دەڭگەيىن تۇراقتى ۇستاپ تۇرۋعا كومەكتەسىپ، ۇزاق ۋاقىتقا ەنەرگيا بەرەدى. مامان كوفەنىڭ جۇرەك-قان تامىر جۇيەسىنە پايدالى قابىنۋعا قارسى جانە قورعانىش قاسيەتتەرى بار ەكەنىن ايتادى. الايدا ودان بارىنشا پايدا كورۋ ءۇشىن كوفەنى قانتسىز جانە جاساندى تاتتىلەندىرگىشسىز ىشكەن ءجون.