كامەرانى الداماق بولعان: «نەتۋ» ءنومىرلى اۆتوكولىك ارنايى تۇراققا قويىلدى
استانا. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسىندا اۆتوماتتى كامەراعا تۇسپەۋ ءۇشىن مەملەكەتتىك ءنومىرىنىڭ ورنىنا «نەتۋ» دەگەن جازۋ قويعان جۇرگىزۋشى ۇستالدى، دەپ حابارلايدى ult.kz.
Polisia.kz مالىمەتىنشە، جول قوزعالىسى ەرەجەسىن بۇزعان كولىك تۋرالى اقپارات اۆتوماتتى كامەرا ارقىلى پاترۋلدىك پوليتسيا ينسپەكتورلارىنا تۇسكەن. باعىتتاما بويىنشا ءتارتىپ ساقشىلارى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «شىمكەنت - سامارا» اۆتوجولىنىڭ 143-شاقىرىمىندا Toyota Camry كولىگىن توقتاتتى.
تەكسەرۋ كەزىندە كولىكتىڭ مەملەكەتتىك تىركەۋ ءنومىرىنىڭ ورنىنا «نەتۋ» دەگەن جازۋ قويىلعانى انىقتالدى. جۇرگىزۋشى قىزىلوردا وبلىسىنىڭ 29 جاستاعى تۇرعىنى بولىپ شىقتى.
وعان كولىك قۇرالدارىن پايدالانۋ تالاپتارىن بۇزعانى جانە جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ تالاپتارىن ساقتاماعانى ءۇشىن اكىمشىلىك شارا قولدانىلدى. كولىك ارنايى تۇراققا قويىلدى.
پوليتسيا جۇرگىزۋشىلەرگە اۆتوماتتى كامەرالارعا تۇسپەۋ نەمەسە جاۋاپكەرشىلىكتەن جالتارۋ ماقساتىندا مەملەكەتتىك ءنومىردى ادەيى الىپ تاستاۋعا بولمايتىنىن ەسكەرتتى. مۇنداي ارەكەت زاڭ بويىنشا جاۋاپكەرشىلىككە اكەپ سوعادى.