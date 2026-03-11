كاناداداعى ا ق ش كونسۋلدىعىنا شابۋىل جاسالدى
استانا. KAZINFORM - كانادا پوليتسياسى تورونتوداعى ا ق ش كونسۋلدىعىنداعى اتىس وقيعاسىن تەرگەپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى ءتىلشىسى NBC News-كە سىلتەمە جاساپ.
تورونتو پوليتسياسىنىڭ ورىنباسارى فرەنك باررەدو تاڭعى ساعات 4:30 شاماسىندا ەكى ەر ادام اق Honda CRV جول تالعامايتىن كولىگىنەن ءتۇسىپ، ا ق ش ديپلوماتيالىق عيماراتىنا بىرنەشە رەت وق اتىپ، قاشىپ كەتكەنىن حابارلادى. سىرتتا گيلزالار مەن عيماراتتىڭ زاقىمدانعاندىعى تۋرالى دالەلدەر تابىلدى، ءبىراق ەشكىم جاراقات العان جوق.
پوليتسيا اق جول تالعامايتىن كولىكتىڭ سۋرەتىن جاريالادى، ءبىراق كۇدىكتىلەر تۋرالى قوسىمشا اقپارات بولعان جوق.
ونتاريو پرەمەر-ءمينيسترى داگ فورد مۇنى «امەريكالىق دوستارىمىز بەن كورشىلەرىمىزگە قارسى زورلىق-زومبىلىق ارەكەتى» دەپ اتادى جانە يرانداعى سوعىسپەن بايلانىستى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن مەڭزەدى.
- بۇل تەك مەنىڭ پىكىرىم. ءبىز بىلەتىندەي، بۇكىل الەمدە جاسىرىن ۇياشىقتار بار. ولار ا ق ش- تا جانە كانادادا بار. ءبىز بۇل ادامداردى انىقتاپ، ولاردى جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋىمىز كەرەك، - دەدى داگ فورد.
كانادا كورولدىك اتتى پوليتسياسىنىڭ باستىعى كريس لەزەر بۇل وقيعانى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىككە قاتەر دەپ اتاپ، ۇلتتىق پوليتسيا تورونتو پوليتسياسىمەن بىرگە وقيعانىڭ سەبەبىن انىقتاۋ ءۇشىن جۇمىس ىستەپ جاتقانىن ايتتى. لەزەر ا ق ش پەن يزرايل كونسۋلدىقتارىندا، سونداي-اق وتتاۆاداعى ەلشىلىكتەردە قاۋىپسىزدىك كۇشەيتىلەتىنىن مالىمدەدى.
اتىس وتكەن اپتا سوڭىندا تورونتو ايماعىنداعى ەكى سيناگوگاعا شابۋىل جاسالعاننان كەيىن بولدى.
تورونتودا يراندىقتاردىڭ ۇلكەن قاۋىمداستىعى تۇرادى دەپ حابارلاندى، ال يرانداعى سوعىس ا ق ش كونسۋلدىعىنىڭ الدىندا قولداۋ جانە نارازىلىق ءبىلدىرۋ ماقساتىندا دەمونستراتسيالار تۋدىردى.
بۇعان دەيىن ا ق ش يرانمەن قاقتىعىستىڭ العاشقى كۇندەرىندە 5,6 ميلليارد دوللار جۇمساعانىن جازعان ەدىك.