كانادادا 400 تۇيەقۇس ءولىم جازاسىنا كەسىلدى
كانادانىڭ فەدەرالدى اپەللياتسيالىق سوتى قۇس تۇماۋىنىڭ تارالۋ قاۋپىنە بايلانىستى بريتاندىق كولۋمبياداعى فەرماداعى 400 تۇيەقۇستى جويۋ تۋرالى شەشىمدى كۇشىندە قالدىردى، دەپ حابارلايدى BAQ. KZ.
The Boston Globe حابارلاۋىنشا، Universal Ostrich Farms يەلەرى كارەن ەسپەرسەن مەن دەيۆ بيلينسكي فەرمادا قۇس اۋرۋى تىركەلگەن 2024 -جىلدىڭ جەلتوقسانىنان بەرى بۇيرىققا قارسى ارەكەت ەتۋ ءساتسىز اياقتالدى.
وقيعا 36 كۇن ىشىندە 69 تۇيەقۇستىڭ ولۋىنەن باستالدى، بۇل جالپى ولاردىڭ سانىنىڭ شامامەن %15 قۇرادى. ەكى ءولى قۇستىڭ زەرتحانالىق زەرتتەۋلەرى قۇس تۇماۋىنىڭ جوعارى پاتوگەندى شتاممى بار ەكەنىن راستادى.
فەدەرالدىق اپەللياتسيالىق سوت بىلتىرعى شەشىمدى قولداپ، Universal Ostrich Farms كومپانياسىنىڭ شاعىمىن قابىلدامادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
كانادانىڭ ازىق-تۇلىك ينسپەكسياسى اگەنتتىگى دياگنوز راستالعاننان كەيىن قالعان وتاردى جويۋ تۋرالى بۇيرىق شىعاردى. شارۋا قوجالىقتارى جانۋارلاردى زاڭدى جولمەن قۇتقارۋعا تىرىسقانىمەن، اپەللياتسيالىق سوت رەتتەۋشىنىڭ شەشىمىن كۇشىندە قالدىردى.
شارا قاۋىپتى دەرتتىڭ تارالۋىن بولدىرماۋعا جانە باسقا دا اۋىل شارۋاشىلىعى كاسىپورىندارىن قورعاۋعا باعىتتالعان. شارۋا قوجالىعىنىڭ يەلەرى سوت شەشىمىنە قاتتى قىنجىلىس ءبىلدىرىپ، قۇستاردى قۇتقارۋ ءۇشىن قولدان كەلگەن بارلىق ارەكەتىنىڭ تاۋسىلعانىن باسا ايتتى.