كانادا عالىمدارى بوتەلكەدەگى سۋدىڭ قاۋىپتى ەكەنىن دالەلدەدى
كانادانىڭ كونكورديا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى بوتەلكەدەگى سۋ كراننان اعاتىن سۋدان دا زياندى بولۋى مۇمكىن دەگەن قورىتىندىعا كەلدى. زەرتتەۋ journal of Hazardous Materials جۋرنالىندا جاريالاندى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بوتەلكەدەگى سۋدا ميكروپلاستيك مولشەرى جوعارى: بۇل بولشەكتەر اعزاعا ەنىپ، قان ارقىلى ومىرلىك ماڭىزدى ورگاندارعا دەيىن جەتەدى. ورتا ەسەپپەن ادام جىلىنا 39-52 مىڭ ميكروپلاستيك بولشەگىن جۇتادى، ال ۇنەمى بوتەلكەدەگى سۋدى ىشەتىندەر بۇل كورسەتكىشتى 90 مىڭعا ارتتىرادى.
عالىمدار ميكروپلاستيكتىڭ پايدا بولۋىن تەمپەراتۋرا اۋىتقۋلارى مەن كۇن ساۋلەسىنىڭ اسەرىنەن بوتەلكە ماتەريالىنىڭ ىدىراۋىمەن تۇسىندىرەدى.
زەرتتەۋ اۆتورى سارا سادجەدي اتاپ وتكەندەي:
«بۇل قاۋىپ بىردەن بايقالمايدى: ميكروپلاستيك اعزانى باياۋ ءارى جاسىرىن ۋلاندىرادى. ول سوزىلمالى قابىنۋعا، گورموننىڭ بۇزىلۋىنا جانە جۇيكە جۇيەسىنىڭ اۋرۋىنا اكەلۋى مۇمكىن».