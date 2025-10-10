ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:07, 10 - قازان 2025

    كانادا عالىمدارى بوتەلكەدەگى سۋدىڭ قاۋىپتى ەكەنىن دالەلدەدى

    كانادانىڭ كونكورديا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى بوتەلكەدەگى سۋ كراننان اعاتىن سۋدان دا زياندى بولۋى مۇمكىن دەگەن قورىتىندىعا كەلدى. زەرتتەۋ journal of Hazardous Materials جۋرنالىندا جاريالاندى.

    бөтелкедегі су
    سۋرەت: istockphoto.com

    مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بوتەلكەدەگى سۋدا ميكروپلاستيك مولشەرى جوعارى: بۇل بولشەكتەر اعزاعا ەنىپ، قان ارقىلى ومىرلىك ماڭىزدى ورگاندارعا دەيىن جەتەدى. ورتا ەسەپپەن ادام جىلىنا 39-52 مىڭ ميكروپلاستيك بولشەگىن جۇتادى، ال ۇنەمى بوتەلكەدەگى سۋدى ىشەتىندەر بۇل كورسەتكىشتى 90 مىڭعا ارتتىرادى.

    عالىمدار ميكروپلاستيكتىڭ پايدا بولۋىن تەمپەراتۋرا اۋىتقۋلارى مەن كۇن ساۋلەسىنىڭ اسەرىنەن بوتەلكە ماتەريالىنىڭ ىدىراۋىمەن تۇسىندىرەدى.

    زەرتتەۋ اۆتورى سارا سادجەدي اتاپ وتكەندەي:

    «بۇل قاۋىپ بىردەن بايقالمايدى: ميكروپلاستيك اعزانى باياۋ ءارى جاسىرىن ۋلاندىرادى. ول سوزىلمالى قابىنۋعا، گورموننىڭ بۇزىلۋىنا جانە جۇيكە جۇيەسىنىڭ اۋرۋىنا اكەلۋى مۇمكىن».

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
