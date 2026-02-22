كامەلەتكە تولماعان بالا يەلىك ەتەتىن تۇرعىن ءۇيدى قالاي ساتۋعا بولادى
استانا. KAZINFORM - كامەلەتكە تولماعان بالا تولىق نەمەسە ۇلەستىك مەنشىك قۇقىعىمەن يەلىك ەتەتىن تۇرعىن ءۇيدى ساتۋ قاراپايىم نوتاريالدىق راسىممەن جۇزەگە اسپايدى. زاڭ مۇنداي جاعدايلاردا بالانىڭ مۇددەسىن قورعاۋدى باستى ورىنعا قويادى.
قازاقستاندا كامەلەتكە تولماعاندار جىلجىمايتىن مۇلىككە ءارتۇرلى جولمەن يەلىك ەتۋى مۇمكىن. مىسالى، مۇراگەرلىك نەمەسە سىيعا تارتۋ ارقىلى. سونداي- اق بالا تۇرعىن ءۇيدىڭ بەلگىلى ءبىر ۇلەسىنە يەلىك ەتۋى ىقتيمال.
18 جاسقا دەيىن بالا ءوز بەتىنشە تۇرعىن ءۇيدى ساتا المايدى. مۇنداي قۇقىق زاڭ بويىنشا بەرىلمەيدى. الايدا جاس ەرەكشەلىگىنە بايلانىستى ءراسىم ءتارتىبى وزگەرەدى.
14 جاسقا دەيىن بالانىڭ اتىنان مامىلەنى اتا- اناسىنىڭ ءبىرى نەمەسە زاڭدى وكىلى جاساي الادى. بۇل جاعدايدا كەلىسىمشارتقا اتا-انا قول قويادى جانە قۇجاتتا ونىڭ بالا اتىنان ارەكەت ەتىپ وتىرعانى مىندەتتى تۇردە كورسەتىلەدى.
14 پەن 18 جاس ارالىعىنداعى جاسوسپىرىمدەر مامىلەنى اتا- اناسىنىڭ نەمەسە زاڭدى وكىلدەرىنىڭ كەلىسىمىمەن جاسايدى. كەلىسىمشارتقا ءجاسوسپىرىمنىڭ ءوزى قول قويادى، ال جانىندا اتا- اناسىنىڭ ءبىرى (نەمەسە وكىلى) كەلىسىم بەرەتىنىن كورسەتىپ قول قويادى. ەگەر اتا- اناسى بولماسا، زاڭدى وكىل رەتىندە اجەسى، اتاسى، اعا- اپكەلەرى قاتىسا الادى.
سونىمەن قاتار اتا-انانىڭ كەلىسىمىنەن بولەك، قازاقستاندا قورعانشىلىق جانە قامقورشىلىق ورگانىنىڭ رۇقساتى قاجەت. بۇل تالاپ تۇرعىن ءۇيدى ساتۋ، ايىرباستاۋ، كەپىلگە قويۋ نەمەسە جالعا بەرۋ جاعدايلارىنا قاتىستى، ياعني بالا تولىق نەمەسە ۇلەستىك مەنشىك يەسى بولعان بارلىق جاعدايدا قولدانىلادى. رۇقساتتى ونلاين تۇردە نەمەسە قورعانشىلىق ورگاندارىنا تىكەلەي جۇگىنۋ ارقىلى الۋعا بولادى.
ەرەكشە جاعداي رەتىندە 16 جاسقا تولعان كامەلەتكە تولماعان ازامات تولىق ارەكەتكە قابىلەتتى دەپ تانىلۋى مۇمكىن. ەگەر ول ەڭبەك شارتى بويىنشا جۇمىس ىستەسە نەمەسە زاڭدى وكىلدەرىنىڭ كەلىسىمىمەن كاسىپكەرلىك قىزمەتپەن اينالىسسا، مامىلەلەردى ءوز بەتىنشە جاساۋعا قۇقىلى. مۇنداي ەمانسيپاتسيا قورعانشىلىق ورگانى شەشىمىمەن، ال كەلىسپەۋشىلىك بولعان جاعدايدا سوت ارقىلى راسىمدەلەدى.
