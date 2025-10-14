كامچاتكادا جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن جانارتاۋ وياندى
استانا. KAZINFORM - كامچاتكاداعى كليۋچيەۆسكيي جانارتاۋى ويانىپ، ودان 7,2 شاقىرىم بيىككە كۇل-توزاڭ ۇشتى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
اقپاراتتى رەسەي عىلىم اكادەمياسى جانارتاۋ جانە توپىراقتانۋ ينستيتۋتىنىڭ كامچاتكا جانارتاۋىنىڭ اتقىلاۋىنا قارسى ارەكەت ەتۋ توبى حابارلادى.
- ۆۋلكاندىق بۇلت 7,2 شاقىرىم بيىكتىككە دەيىن جەتتى. كۇل شوعىرى جانارتاۋدان 57 شاقىرىمعا سوزىلدى، - دەيدى عالىمدار.
ولار كليۋچيەۆسكييگە قىزعىلت-سارى اۆياتسيالىق قاۋىپتىلىك كودى بەرىلگەنىن ايتتى. قازىر اۋماقتا بەلگىلى ءبىر مولشەردە جانارتاۋ كۇلى بار بۋ جانە گاز بەلسەندىلىگى ءجۇرىپ جاتىر. بۇل تومەن ۇشاتىن ۇشاقتارعا اسەر ەتۋى مۇمكىن. سونداي-اق كۇلدىڭ ۇشۋ بيىكتىگى 10 شاقىرىمعا دەيىن جەتۋ ءقاۋپى بار.
كليۋچيەۆسكي جانارتاۋى - ەۋرازياداعى ەڭ بەلسەندى جانارتاۋ. بۇل ديامەترى شامامەن 700 مەتر بولاتىن شىڭ كراتەرى (شۇڭقىر - رەد.) بار كونۋس. جانارتاۋدىڭ باۋرايىندا 80 گە جۋىق قايتالاما جارىلىس شۇڭقىرلارى مەن شلاك كونۋستارى بار.