    كامچاتكادا جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن جانارتاۋ وياندى

    استانا. KAZINFORM - كامچاتكاداعى كليۋچيەۆسكيي جانارتاۋى ويانىپ، ودان 7,2 شاقىرىم بيىككە كۇل-توزاڭ ۇشتى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.

    Камчаткада жер сілкінісінен кейін жанартау оянды
    Фото: ТАСС

    اقپاراتتى رەسەي عىلىم اكادەمياسى جانارتاۋ جانە توپىراقتانۋ ينستيتۋتىنىڭ كامچاتكا جانارتاۋىنىڭ اتقىلاۋىنا قارسى ارەكەت ەتۋ توبى حابارلادى.

    - ۆۋلكاندىق بۇلت 7,2 شاقىرىم بيىكتىككە دەيىن جەتتى. كۇل شوعىرى جانارتاۋدان 57 شاقىرىمعا سوزىلدى، - دەيدى عالىمدار.

    ولار كليۋچيەۆسكييگە قىزعىلت-سارى اۆياتسيالىق قاۋىپتىلىك كودى بەرىلگەنىن ايتتى. قازىر اۋماقتا بەلگىلى ءبىر مولشەردە جانارتاۋ كۇلى بار بۋ جانە گاز بەلسەندىلىگى ءجۇرىپ جاتىر. بۇل تومەن ۇشاتىن ۇشاقتارعا اسەر ەتۋى مۇمكىن. سونداي-اق كۇلدىڭ ۇشۋ بيىكتىگى 10 شاقىرىمعا دەيىن جەتۋ ءقاۋپى بار.

    كليۋچيەۆسكي جانارتاۋى - ەۋرازياداعى ەڭ بەلسەندى جانارتاۋ. بۇل ديامەترى شامامەن 700 مەتر بولاتىن شىڭ كراتەرى (شۇڭقىر - رەد.) بار كونۋس. جانارتاۋدىڭ باۋرايىندا 80 گە جۋىق قايتالاما جارىلىس شۇڭقىرلارى مەن شلاك كونۋستارى بار.

     

