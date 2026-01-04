كامالا حارريس ا ق ش-تىڭ ۆەنەسۋەلاداعى اسكەري ارەكەتتەرىن سىنعا الدى
استانا. KAZINFORM - بۇرىنعى ۆيتسە-پرەزيدەنت جانە دەموكراتيالىق پارتيادان پرەزيدەنتتىككە ۇمىتكەر كامالا حارريس ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرونى ديكتاتور دەپ اتاعانىمەن، ونى قۇلاتۋعا باعىتتالعان ا ق ش اسكەري ارەكەتتەرىن دۇرىس دەپ سانامايتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
- دونالد ترامپتىڭ ۆەنەسۋەلاداعى ارەكەتتەرى امەريكانى قاۋىپسىز، مىقتى نەمەسە قولجەتىمدى ەتە قويمايدى، - دەدى كامالا حارريس X پاراقشاسىندا.
حارريس اتاپ وتكەندەي: «پرەزيدەنت اسكەردى قاۋىپكە تىگەدى، ميللياردتاعان دوللار جۇمسايدى، ايماقتى دەستابيليزاتسيالايدى جانە ءوز ەلىندە ەشقانداي زاڭدى قۇزىرەت، جوسپار نەمەسە پايدا ۇسىنبايدى».
- مادۋرو قاتىگەز، زاڭسىز ديكتاتور بولعانىمەن، بۇل ارەكەتتەردىڭ زاڭسىز جانە اقىلعا قونىمسىز بولعانىن وزگەرتە المايدى. رەجيمدى اۋىستىرۋ نەمەسە مۇناي ءۇشىن جۇرگىزىلگەن سوعىستار كۇش كورسەتۋ رەتىندە كورسەتىلسە دە، ولار حاوسقا اكەلەدى، ال امەريكاندىق وتباسىلار سونىڭ زاردابىن تارتادى، - دەپ ەسەپتەيدى كامالا حارريس.
ا ق ش ساياساتكەرىنىڭ پىكىرىنشە، «امەريكا حالقى مۇنى قالامايدى جانە ولار جالعان اقپارات ەستۋدەن شارشاعان».
- بۇل رەتتە ماسەلە - مۇناي جانە دونالد ترامپتىڭ ايماقتىق كوشباسشى ءرولىن ويناعىسى كەلۋى. امەريكاعا باسىمدىقتارى جۇمىس ىستەيتىن وتباسىلارعا شىعىندى ازايتۋ، زاڭ ۇستەمدىگىن قامتاماسىز ەتۋ، وداقتاستىقتى نىعايتۋ جانە ەڭ باستىسى - امەريكان حالقىنا قامقورلىق جاساۋشى بولاتىن كوشباسشىلار قاجەت، - دەپ جازدى كامالا حارريس.
سەنبى كۇنى ا ق ش ۆەنەسۋەلاعا قارسى ارنايى وپەراتسيا جۇرگىزىپ، پرەزيدەنت نيكولاس مادۋرو مەن ونىڭ جۇبايىن كاراكاستا تۇتقىندادى.
وكىنىشكە قاراي، ا ق ش-تىڭ ۆەنەسۋەلاعا جاساعان شابۋىلى سالدارىنان كەمىندە 40 ادام قازا تاپقانى بەلگىلى بولدى.
كەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى مەن ونىڭ جۇبايى نيۋ-يورككە باعىت العانىن حابارلادى.
ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرو مەن ونىڭ جۇبايى سيليا فلورەسكە ناركوتەورروريزمگە قاتىسۋ، كوكاين اكەلۋ، پۋلەمەت جانە جارىلعىش زاتتاردى ساقتاۋ، سونداي-اق ا ق ش-قا قارسى پۋلەمەت جانە جارىلعىش زاتتاردى ساقتاۋ بويىنشا قىلمىس جاساۋعا قاتىستى ايىپتار تاعىلدى. ولار جاقىن ارادا سوت الدىندا جاۋاپ بەرەدى، دەپ حابارلادى ا ق ش باس پروكۋرورى پەم بوندي.
3-قاڭتاردا دونالد ترامپ فلوريداداعى مار-ا-لاگو رەزيدەنتسياسىنان ۆەنەسۋەلاداعى وپەراتسيا جانە ەلدىڭ بولاشاعى تۋرالى سويلەگەن سوزىندە ا ق ش وسى ەلدى وتپەلى كەزەڭ اياقتالعانشا باسقارۋدى جالعاستىراتىنىن مالىمدەدى.
وسىدان بۇرىن ب ۇ ۇ باس حاتشىسى انتونيو گۋتەرريش سوڭعى ايلاردا ا ق ش پەن ۆەنەسۋەلا اراسىنداعى قاراما-قايشىلىققا «تەرەڭ الاڭداۋشىلىق» بىلدىرگەنىن جازعانبىز.
سونىمەن قاتار ۆەنەسۋەلانىڭ جوعارعى سوتى ۆيتسە-پرەزيدەنت دەلسي رودريگەستى ەل پرەزيدەنتىنىڭ مىندەتىن اتقارۋعا مىندەتتەدى.