كاليفورنيا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى ءار تىنىس ميعا قالاي اسەر ەتەتىنىن انىقتادى
استانا.قازاقپارات - كاليفورنيا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ سان- ديەگوداعى عالىمدارى ادامنىڭ ميى تىنىس الۋ جيىلىگىن عانا ەمەس، ءار دەمنىڭ تەرەڭدىگىن، ۇزاقتىعىن جانە جىلدامدىعىن دا ءدال باقىلايتىنىن انىقتادى.
ياعني ۇزاق دەم الۋ، باياۋ تىنىس شىعارۋ نەمەسە تىنىستىڭ ۋاقىتشا كىدىرۋى مي بەلسەندىلىگىنىڭ وزگەرۋىنەن كورىنەدى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz UC San Diego-عا سىلتەمە جاساپ.
زەرتتەۋگە دارىگە ءتوزىمدى ەپيلەپسياعا بايلانىستى كلينيكالىق باقىلاۋدان ءوتىپ جاتقان 16 ادام قاتىسقان. عالىمدار ولاردىڭ ميىنا ورناتىلعان ەلەكترودتار ارقىلى جۇيكە بەلسەندىلىگىن تىركەپ، ونى مۇرىننان وتەتىن اۋا اعىنىمەن جانە كەۋدە مەن ءىشتىڭ قوزعالىسىمەن سالىستىرعان.
ءاربىر تىنىس اۋا اعىنىنىڭ كوتەرىلۋى مەن تومەندەۋىن كورسەتەتىن تولقىن رەتىندە قاراستىرىلدى. ناتيجەسىندە تىنىس تولقىنىنىڭ ءپىشىنى ميداعى ەلەكترلىك تەربەلىستەرمەن ۇقساس ەكەنى بايقالعان. بۇل بايلانىس ويلاۋ، ەستە ساقتاۋ جانە ەموتسيالاردى رەتتەۋگە قاتىساتىن مي ايماقتارىندا انىق كورىنگەن. بۇعان دەيىن زەرتتەۋشىلەر كوبىنە ادامنىڭ مينۋتىنا قانشا رەت تىنىس الاتىنىنا نازار اۋدارىپ كەلگەن. ال جاڭا جۇمىس ءاربىر دەمنىڭ وزىندىك ەرەكشەلىگى مي بەلسەندىلىگىنەن كورىنەتىنىن كورسەتتى. زەرتتەۋ Journal of Neuroscience جۋرنالىندا جاريالاندى.
بۇل جاڭالىق ەپيلەپسيا كەزىندەگى كەنەتتەن بولاتىن ءولىم مەن سابيلەردىڭ اياق استىنان شەتىنەۋ سيندرومىندا تىنىستىڭ نەلىكتەن توقتاپ قالاتىنىن زەرتتەۋگە كومەكتەسۋى مۇمكىن. عالىمدار بولاشاقتا تىنىس الۋ پىشىنىندەگى وزگەرىستەردى قاۋىپتى جاعدايدىڭ ەرتە بەلگىسى رەتىندە پايدالانۋ مۇمكىندىگىن تەكسەرمەك.
دەگەنمەن قازىرگى زەرتتەۋ مۇنداي جاعدايلاردى الدىن الا بولجاۋعا مۇمكىندىك بەرمەيدى. تاجىريبە ەپيلەپسياسى بار شاعىن توپقا جۇرگىزىلگەندىكتەن، ناتيجەنى ينۆازيۆتى ەمەس ادىستەرمەن جانە قاتىسۋشىلاردىڭ ۇلكەن توبىندا قايتا تەكسەرۋ قاجەت.