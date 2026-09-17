كاۋكەننىڭ اققۋ دومبىراسى
قازاق كينوسىنىڭ اتاسى شاكەن ايمانوۆتىڭ تۋعان ءىنىسى كاۋكەن كەنجەتاي ۇلىنىڭ ءان ايتۋ مانەرى ەشكىمگە ۇقساماس وزىندىك بوياۋمەن ورنەكتەلگەن. ونەر يەسى ءوز داۋىسىنا لايىقتى اققۋ مويىن دومبىرانى تاپسىرىسپەن جاساتقان كورىنەدى.
پاۆلودار وبلىستىق بۇقار جىراۋ اتىنداعى ادەبيەت جانە ونەر مۋزەيىندە ەرتىس-بايان وڭىرىنەن شىققان ونەر تارلاندارىنىڭ بىرەگەي زاتتارى ساقتالىپ تۇر. سونىڭ ءبىرى - بيىل تۋعانىنا 110 جىل تولىپ وتىرعان قازاق ك س ر حالىق ءارتىسى كاۋكەن كەنجەتايەۆتىڭ (شىن ەسىمى ءابدىراحىم) اققۋ ءپىشىندى دومبىراسى. كاۋكەن اعامىز ەل ەسىندە انشىلىگىمەن قوسا اكتەر، رەجيسسەر، دراماتۋرگ رەتىندە قالدى. ەلۋدەن استام ءان، رومانس، اريالاردىڭ مازمۇنىن وزگە تىلدەن انا تىلىمىزگە اۋدارعان. تەاتر ونەرىمەن قوسا كينو سالاسىندا دا جارقىرادى. «جەرگە قايتىپ ورالۋدا» - رەجيسسەر، «ءبىزدىڭ سۇيىكتى دارىگەردە» - ءانشى، «ەل باسىنا كۇن تۋسا» فيلمىندە - باۋىرجان مومىش ۇلى، «ءان قاناتىندا» - نۇرتازا، «تۇلپاردىڭ ىزىندە» - تاناباي، «تاۋداعى شىناردا» - جاپاس، « قىزىلتاستاعى زاستاۆادا» - قارت، «قىز جىبەكتە» - بازارباي، «بوراندى بەكەتتە» - قازانعاپ، «گاۋھارتاستا» قارت اكە وبرازىن سومدادى. تەاتر مەن كينو جانە ادەبيەت سالاسىندا قول جەتكىزگەن تابىسى ءۇشىن ش. ايتماتوۆ اتىنداعى حالىقارالىق سىيلىقتىڭ لاۋرەاتى اتانعان.
كاۋكەن اتامىز نەگىزىنەن قازاقتىڭ سول زامانداعى كاسىبي وپەرا ءانشىسىنىڭ ءبىرى بولعانى بەلگىلى. كۋرگانيسكيدىڭ العاشقى شاكىرتتەرىنىڭ ءبىرى، داۋىسى باس باريتون بولعان. دومبىرامەن ءان شىرقاعاندا ەل- جۇرتتى تامساندىرىپ، ەرەكشە داۋسى كوپتى باۋراپ العان.
اققۋ دومبىرا ۇزاق جىلدار ونەر يەسىنىڭ سەرىگى بولىپ، كوپتەگەن كونسەرتتە قولىنان تاستاماعان. 2008-جىلى دۇنيەدەن وتكەن سوڭ، بۇقار جىراۋ مۋزەيىنىڭ قىزمەتكەرلەرى الماتىعا ارنايى بارىپ، دومبىرانى ايگىلى جەرلەسىمىزدىڭ ۇرپاعىنان اتتاي قالاپ الىپ كەلىپتى. قوڭىر ءۇندى دومبىرانىڭ موينى اققۋدىڭ موينىنا، ال شاناعى اققۋدىڭ قوس قاناتىنا ۇقساس ەتىپ جاسالعان. كونە زات جەرگىلىكتى مۋزەيدەگى قۇندى جادىگەرلەر قاتارىنان ورىن العان.
پاۆلودار وبلىسى
مۇرات قاپان ۇلى
egemen.kz