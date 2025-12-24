كاۆكاز تۇرعىندارىنىڭ بيىك تاۋلى جەرلەردە ءومىر ءسۇرۋىنىڭ قۇپياسى اشىلدى
استانا. KAZINFORM - رەسەي عالىمدارى كاۆكاز تۇرعىندارىنىڭ تاۋلاردا وتتەگىنىڭ قاتتى جەتىسپەۋشىلىگى جاعدايىندا ءومىر سۇرۋىنە كومەكتەسەتىن جاسىرىن گەندەردى انىقتادى. بۇل جاڭالىق ەۆوليۋتسيالىق بيولوگيا ءۇشىن دە، پراكتيكالىق مەديتسينا ءۇشىن دە ماڭىزدى، دەپ حابارلايدى تاسس.
- گەنەتيكتەر كاۆكاز حالىقتارىنىڭ بيىك تاۋلى ايماقتارعا جانە وتتەگىنىڭ قاتتى جەتىسپەۋشىلىگىنە بەيىمدەلۋىنە مۇمكىندىك بەرەتىن گەنەتيكالىق «قۇپيالاردى» انىقتادى. بىرنەشە كاۆكاز پوپۋلياتسياسىنىڭ تولىق گەنومدىق تالداۋ ەۆوليۋتسيانىڭ د ن ق-نى ەكسترەمالدى جاعدايلاردا تىرشىلىك ءۇشىن قالاي «قايتا باعدارلامالاعانىن» كورسەتتى. بۇل جاڭالىقتار گيپوكسياعا توزىمدىلىككە دەگەن كوزقاراسىمىزدى ەۆوليۋتسيالىق بيولوگيادان پراكتيكالىق مەديتسيناعا دەيىن تۇبەگەيلى وزگەرتەدى. ولار وكپە جانە جۇرەك اۋرۋلارىمەن كۇرەسۋگە كومەكتەسەدى، سونداي-اق عارىش جانە ەكسترەمالدى مەديتسينادا قولدانىلۋى مۇمكىن، - دەپ باياندادى ر ف ءبىلىم جانە عىلىم مينيسترلىگى.
ۆەدومستۆو زەرتتەۋشىلەردىڭ سولتۇستىك جانە وڭتۇستىك كاۆكازدىڭ بيىك تاۋلى جانە تاۋ بوكتەرىندەگى ايماق تۇرعىندارىنىڭ گەنومدارىن سالىستىرعانىن باياندادى. ولار ەۆوليۋتسيالىق تۇرعىدان ءتيىمدى اللەلدەردى ينتەگراتسيالانعان ىرىكتەۋ ءادىسىن قولداندى، ول اسىرەسە تىعىز بايلانىستى توپتارى بار كۇردەلى ايماقتاردا تابيعي سۇرىپتالۋ قىسىمىمەن گەنومنىڭ بولىكتەرىن «اۋلايدى».
عالىمدار تۇسىندىرگەندەي، ەۆوليۋتسيالىق «ايلا-شارعىلار» EGLN1 جانە SPRTN گەنومدارىنان انىقتالعان. EGLN1 گەنى جاسۋشالاردىڭ گيپوكسياعا رەاكسيالارىن باسقارادى. ول بۇرىن تيبەت جانە اند تۇرعىندارىنان انىقتالعان. الايدا زەرتتەۋشىلەر كاۆكازدىقتار، اسىرەسە بالقارلاردان جاڭا نۇسقالار - بۇرىن انىقتالماعان، سۇيىتىلعان اۋامەن تىنىستاۋعا كومەكتەسەتىن «مۋتاتسيالاردى» انىقتادى.
گەنوم تۇراقتىلىعىن قورعايتىن SPRTN گەنىنەن دە ىرىكتەۋ سيگنالدارى انىقتالدى. بۇل وزگەرىستەردىڭ كەيبىر نۇسقالارى الەمدەگى بارلىق تاۋ حالىقتارىنا ورتاق، ال باسقالارى كاۆكازعا عانا ءتان، بۇل ولاردىڭ ەرەكشە ەۆوليۋتسيالىق «ءومىر ءسۇرۋ ستراتەگيالارىن» تانىتادى.
