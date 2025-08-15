كاشميردە سۋ تاسقىنىنان 30 دان استام ادام قۇربان بولدى
استانا. KAZINFORM - ءۇندىستاننىڭ باقىلاۋىنداعى كاشميردە 100 دەن استام ادام قۇتقارىلىپ، كەمىندە 50 ادام ءىز- ءتۇزسىز جوعالىپ كەتكەن، دەپ حابارلايدى euronews.
- ءۇندىستاننىڭ باقىلاۋىنداعى كاشميردە شالعاي جاتقان تاۋلى جەردەگى اۋىلدا نوسەر جاۋىن سالدارىنان بولعان تابيعي سۋ تاسقىنى سالدارىنان كەمىندە 32 ادام مەرت بولدى، - دەپ حابارلادى تابيعي اپاتتارمەن كۇرەس قىزمەتىنىڭ وكىلى.
بەيسەنبى كۇنى موحاممەد يرشاد گيمالايدىڭ چوسيتي اۋدانىنداعى بوس قالعان اۋىلداردى تەكسەرىپ جۇرگەن قۇتقارۋشىلاردىڭ كەمىندە 100 ادامدى قۇتقارعانىن ءمالىم ەتتى. ول الدىن الا باعالاۋ بويىنشا، كەمىندە 50 ادامنىڭ ءىز- ءتۇزسىز جوعالعانىن ايتتى.
ءۇندىستاننىڭ عىلىم جانە تەحنولوگيا ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى دجيتەندرا سينگح دجاممۋ مەن كاشمير شتاتتارىنداعى چوسيتي اۋدانىنداعى سۋ تاسقىنى نوسەر جاۋىن سالدارىنان بولعاندىعىن ءمالىم ەتتى.
جەرگىلىكتى شەنەۋنىك سۋشيل كۋمار شارما وسى كەزدە اۋىل تۇرعىندارى مەن رەسمي ورگاندار قيراندىلار استىنان 7 ادامنىڭ ءمايتىن تاپقانىن حابارلادى.
شارمانىڭ سوزىنشە، سۋ تاسقىنى ونداعان كولىك پەن موتوتسيكلدەردى اعىزىپ كەتۋىنە بايلانىستى كوپتەگەن ادام ءالى حابارسىز كەتكەندەر قاتارىندا.
چوسيتي- كاشميردىڭ كيشتۆار وكرۋگىندەگى شالعاي جاتقان اۋىل. بۇل ۇندىستەر جىل سايىن كيەلى تاۋعا قاجىلىققا ساپار شەگەتىن جولداعى كولىك جۇرە الاتىن سوڭعى ورىنداردىڭ ءبىرى.
تابيعي اپات قاجىلىققا بارعاندار ءۇشىن كەزدەيسوق جاعداي بولۋى مۇمكىن. رەسمي تۇلعالار قاجىلىق توقتاتىلىپ، تابيعي اپات بولعان اۋدانعا قوسىمشا قۇتقارۋ كوماندالارى جىبەرىلگەنىن حابارلادى.
كاشميردەگى نيۋ-دەلي وكىلىنىڭ باسشىسى مانودج سينحا ادامداردىڭ قازا بولۋىنا بايلانىستى كوڭىل ايتتى. ول ءۇندىستاننىڭ اسكەري قىزمەتكەرلەرىنە، اسكەري قۇرىلىمدارىنا، سونداي-اق پوليتسيا مەن توتەنشە جاعدايلار قىزمەتىنىڭ وكىلدەرىنە قۇتقارۋ جانە كومەك كورسەتۋ جۇمىستارىن كۇشەيتۋدى تاپسىرعانىن مالىمدەدى.
ءۇندىستاننىڭ گيمالاي وڭىلەرىندە شاعىن اۋماقتا جەلمەن بىرگە بولاتىن نوسەر جاۋىندار جيىلەپ بارادى. بۇل جاۋىندار ۇلكەن سۋ تاسقىندارى مەن كوشكىندەر تۋدىرىپ، ونىڭ سالدارىنان ادامدار قۇربان بولىپ جاتادى.
وسىعان دەيىن ءۇندىستانداعى اۋىلدى قۋاتتى سەل باسىپ، ءتورت ادام قازا تاپقانى تۋرالى حابارلادىق.