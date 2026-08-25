كامچاتكاداعى كليۋچيەۆسكايا سوپكا جانارتاۋى 6 شاقىرىم بيىكتىككە اتقىلادى
استانا. KAZINFORM - كامچاتكاداعى كليۋچيەۆسكايا سوپكا جانارتاۋى تەڭىز دەڭگەيىنەن 6 شاقىرىم بيىكتىككە دەيىن كۇل شاشتى. كۇل بۇلتى جانارتاۋدان شىعىسقا قاراي 130 شاقىرىمعا سوزىلدى، دەپ حابارلايدى ت ا س س اگەنتتىگى.
بۇل تۋرالى كامچاتكاداعى جانارتاۋ اتقىلاۋىن باقىلاۋ توبى حابارلادى.
- بەينەباقىلاۋ دەرەكتەرى بويىنشا، كۇل تەڭىز دەڭگەيىنەن 6 شاقىرىم بيىكتىككە دەيىن كوتەرىلدى. سپۋتنيكتىك مالىمەتتەر جانارتاۋدان شىعىسقا قاراي سوزىلعان كۇل بۇلتىنىڭ ۇزىندىعى 130 شاقىرىمعا جەتكەنىن كورسەتتى، - دەدى عالىمدار.
جانارتاۋدىڭ بەلسەندىلىگى تومەن بيىكتىكتە ۇشاتىن اۋە كەمەلەرىنە قاۋىپ ءتوندىرۋى مۇمكىن.
كليۋچيەۆسكايا سوپكا - ەۋرازياداعى ەڭ بيىك بەلسەندى جانارتاۋ. ونىڭ توبەسىندەگى كراتەردىڭ ديامەترى شامامەن 700 مەتر. بەتكەيلەرىندە 80 گە جۋىق جاناما جارىلىس كراتەرى مەن شلاك كونۋستارى ورنالاسقان.
جانارتاۋ 15-تامىزدا اتقىلاي باستادى.
بۇعان دەيىن كامچاتكاداعى كليۋچيەۆسكايا سوپكا جانارتاۋى 6 شاقىرىم بيىكتىككە كۇل شاشىپ، كۇل بۇلتى ەلدى مەكەندەر جوق وزەرنىي شىعاناعىنا قاراي تارالعانى حابارلانعان.